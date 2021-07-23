  • 31°C
香港時間 : 2021723日 (五) 20:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

雨災後家屬續尋人 鄭州地鐵總工程師：無法判斷有無失聯者

國情動向 19:46 2021/07/23

分享：

河南鄭州日前暴雨成災，災後多人失蹤。在重災區的鄭州地鐵5號線，有家屬繼續尋人但無果。內地傳媒引述鄭州地鐵總工程師表示，曾派人到涉事現場被困地點搜救，但是沒找到人，無法判斷還有沒有失聯者在裡面。

連場暴雨下，周二（20日）雨水倒灌鄭州地鐵5號線的列車內，乘客被困於沙口路站和海灘寺站。據鄭州地鐵通報，積水沖垮出入場線擋水牆，造成列車在海灘寺街站和沙口路站隧道停運，後來地鐵方下令全線網停運；500多人獲疏散，有12人死亡、5人受傷。

河南暴雨水淹鄭州地鐵12死500獲救 險象環生片段曝光

由於遇難者名單沒有公布，事後多人在網上求助，尋找乘搭該鐵路失聯的親人。據「紅星新聞」報道，部分失聯人士之後被找到，或在醫院，或已證實遇難，但有部分家屬找遍鄭州各個醫院，仍然沒找到自己的親人。

遇難者名單未公布 家屬入站尋親

報道指出，6名失聯者家屬，昨晚10時多在公安民警陪同下，進入地鐵站尋找親人。家屬稱，考慮到安全，民警沒有讓他們進入隧道搜尋，「我們對著隧道喊，但是沒有回應。」

家屬到涉事的地鐵站口

據家屬稱，他們在地鐵站待了40多分鐘，月台上有污泥，一側幕門全部打開，可以看到軌道上仍然有水。

另澎湃新聞報道，失聯者家屬白女士及警方，由地鐵5號線沙口路站步下行至月台及隧道口，嘗試尋找白女士失聯的丈夫。片段可見，白女士向隧道叫喊「老公、老公」，場面令人揪心。

積水料明日才抽乾

據「紅星新聞」，今日失聯者家屬到鄭州軌道大廈，詢問相關搜救情況。鄭州地鐵總工程師趙先生對失聯者家屬表示，他們曾派人進入沙口路站和海灘寺站之間搜救，但是沒找到人。對於目前到底還有沒有失聯者在裡面，他無法進行判斷。

家屬質疑，事後地鐵公司將地鐵全部關閉，沒有再次進入隧道搜救。趙先生解釋，當時地鐵停電，而且有積水，關閉地鐵是害怕乘客誤入車站，避免大家受到傷害。據趙稱，事發當時，5號線沙口路站、海灘寺站和鄭州人民醫院站3個站，約有99264立方米水量，經過抽水仍有逾3萬立方米積水，目前已投入多部抽水泵，預計明天下午能把水抽乾，相關人員進隧道搜救。

至於為何沒有公布遇難者名單，趙稱會有統一的發布。

鄭州地鐵為何會困在兩站中間？專家：應急管理有短板

鄭州地鐵水浸乘客死裡逃生 憶述多人缺氧 男士都讓女士先走

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

鄭州地鐵為何會困在兩站中間？專家：應急管理有短板
2021/07/22
鄭州地鐵為何會困在兩站中間？專家：應急管理有短板
鄭州地鐵水浸乘客死裡逃生 憶述多人缺氧 男士都讓女士先走
2021/07/21
鄭州地鐵水浸乘客死裡逃生 憶述多人缺氧 男士都讓女士先走
河南暴雨水淹鄭州地鐵12死500獲救 險象環生片段曝光
2021/07/21
河南暴雨水淹鄭州地鐵12死500獲救 險象環生片段曝光
河南暴雨破歷史極值：鄭州內澇 乘客困地鐵、汽車被沖走（組圖）
2021/07/20
河南暴雨破歷史極值：鄭州內澇 乘客困地鐵、汽車被沖走（組圖）

你可能感興趣

鄭州地鐵為何會困在兩站中間？專家：應急管理有短板
12:31 2021/07/22
鄭州地鐵為何會困在兩站中間？專家：應急管理有短板
鄭州地鐵水浸乘客死裡逃生 憶述多人缺氧 男士都讓女士先走
17:00 2021/07/21
鄭州地鐵水浸乘客死裡逃生 憶述多人缺氧 男士都讓女士先走
河南暴雨水淹鄭州地鐵12死500獲救 險象環生片段曝光
12:01 2021/07/21
河南暴雨水淹鄭州地鐵12死500獲救 險象環生片段曝光
水災 鄭州市 經濟 鐵路 暴雨 中國

下一篇文章

彭博：中國考慮要求校外培訓機構 轉為非營利
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

「不吃這一套」 趙立堅：美沒資格從實力地位與中國打交道
「不吃這一套」 趙立堅：美沒資格從實力地位與中國打交道
習近平任內首次考察西藏（多圖）
習近平任內首次考察西藏（多圖）
美國副國務卿舍曼訪中國為何選天津？外交部：兩原因
美國副國務卿舍曼訪中國為何選天津？外交部：兩原因
中國拒世衛次階段溯源 美表失望 王毅反對搞政治操弄
中國拒世衛次階段溯源 美表失望 王毅反對搞政治操弄
美擬撤銷對中國學者唐娟指控 曾稱涉瞞與解放軍關係
美擬撤銷對中國學者唐娟指控 曾稱涉瞞與解放軍關係
美副卿謝爾曼訪華晤王毅 中美各有何盤算？
美副卿謝爾曼訪華晤王毅 中美各有何盤算？