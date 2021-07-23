雨災後家屬續尋人 鄭州地鐵總工程師：無法判斷有無失聯者

河南鄭州日前暴雨成災，災後多人失蹤。在重災區的鄭州地鐵5號線，有家屬繼續尋人但無果。內地傳媒引述鄭州地鐵總工程師表示，曾派人到涉事現場被困地點搜救，但是沒找到人，無法判斷還有沒有失聯者在裡面。

連場暴雨下，周二（20日）雨水倒灌鄭州地鐵5號線的列車內，乘客被困於沙口路站和海灘寺站。據鄭州地鐵通報，積水沖垮出入場線擋水牆，造成列車在海灘寺街站和沙口路站隧道停運，後來地鐵方下令全線網停運；500多人獲疏散，有12人死亡、5人受傷。

河南暴雨水淹鄭州地鐵12死500獲救 險象環生片段曝光

由於遇難者名單沒有公布，事後多人在網上求助，尋找乘搭該鐵路失聯的親人。據「紅星新聞」報道，部分失聯人士之後被找到，或在醫院，或已證實遇難，但有部分家屬找遍鄭州各個醫院，仍然沒找到自己的親人。

遇難者名單未公布 家屬入站尋親

報道指出，6名失聯者家屬，昨晚10時多在公安民警陪同下，進入地鐵站尋找親人。家屬稱，考慮到安全，民警沒有讓他們進入隧道搜尋，「我們對著隧道喊，但是沒有回應。」

▲ 家屬到涉事的地鐵站口

據家屬稱，他們在地鐵站待了40多分鐘，月台上有污泥，一側幕門全部打開，可以看到軌道上仍然有水。

另澎湃新聞報道，失聯者家屬白女士及警方，由地鐵5號線沙口路站步下行至月台及隧道口，嘗試尋找白女士失聯的丈夫。片段可見，白女士向隧道叫喊「老公、老公」，場面令人揪心。

積水料明日才抽乾

據「紅星新聞」，今日失聯者家屬到鄭州軌道大廈，詢問相關搜救情況。鄭州地鐵總工程師趙先生對失聯者家屬表示，他們曾派人進入沙口路站和海灘寺站之間搜救，但是沒找到人。對於目前到底還有沒有失聯者在裡面，他無法進行判斷。

家屬質疑，事後地鐵公司將地鐵全部關閉，沒有再次進入隧道搜救。趙先生解釋，當時地鐵停電，而且有積水，關閉地鐵是害怕乘客誤入車站，避免大家受到傷害。據趙稱，事發當時，5號線沙口路站、海灘寺站和鄭州人民醫院站3個站，約有99264立方米水量，經過抽水仍有逾3萬立方米積水，目前已投入多部抽水泵，預計明天下午能把水抽乾，相關人員進隧道搜救。

至於為何沒有公布遇難者名單，趙稱會有統一的發布。

鄭州地鐵為何會困在兩站中間？專家：應急管理有短板

鄭州地鐵水浸乘客死裡逃生 憶述多人缺氧 男士都讓女士先走

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁