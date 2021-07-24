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【東京奧運】冷靜眼神和頒獎比心的反差萌 楊倩來自清華大學（組圖，有片）

社會熱點 11:34 2021/07/24

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中國小將楊倩在女子10米氣步槍決賽奪得東奧首金。在奧運最高領獎台上，楊倩自己戴上了金牌，並在頒獎儀式上「比心」。回顧楊倩自10歲開始練習射擊的道路，她終於完成從省冠軍、全國冠軍到奧運冠軍的飛躍，同時她還是個「清華學霸」。

奪金時「淡定」且有禮 

當楊倩以總成績251.8環奪得金牌時，她的臉上沒有太多表情，回過頭來看到已經高舉雙手跳起來歡呼的教練時，臉上依然沒有什麼波瀾，而是先輕輕鞠躬。直到頒獎典禮，這位00後小將展現出「反差萌」。當現場播報還沒喊出冠軍名字時，沒有太多經驗的楊倩已經在挪著腳步，不知該不該登上講台。直到現場喊完楊倩的名字，她才踏上最高領獎台。

自己戴上金牌後，雖然口罩遮住大部分面容，但可以看出楊倩眼神裡的笑意，她揮舞著捧花，然後迎著鏡頭比心。

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在楊倩的家鄉寧波楊家弄村，楊倩的家人和村民們透過視像觀看比賽。當她射出最後一槍時，楊倩的父親「騰」地從椅子上彈了起來，開始鼓掌，身後的村民開始揮舞國旗。

2000年7月10日，楊倩在寧波姜山鎮楊家弄村出生。10歲那年，她開始練習需要聚精會神、全神貫注的射擊，並在次年入選寧波市射擊隊訓練，之後便開啟了拿獎之路。

她12歲時在全國青少年錦標賽上獲得亞軍，14歲在浙江省運動會上摘下3枚金牌，15歲那年，在同齡人即將升入高中的年紀，楊倩在首屆全國青少年運動會上收獲一枚銅牌，並且入選國家青年射擊隊，拿到國家級運動健將稱號。2019年二青會上，楊倩在女子甲組10米氣步槍項目上拿到金牌，並且打出了在當時國家隊都能名列前茅的成績。在今年2月的中國射擊隊隊內選拔賽上，楊倩直接以超過世界紀錄的成績排名第一。

算上今天在東京奧運會奪冠，10年間，楊倩完成了從省冠軍、全國冠軍到奧運冠軍的飛躍。

作為神槍手的同時 楊倩還是清華學霸

在學業方面，憑借出色的競技成績，楊倩在2016年2月入讀清華大學附屬中學的馬約翰班，他的師哥、同為清華射擊隊的張超玄在接受采訪時回憶道：「我們進來的時候學習底子都比較薄弱，但楊倩就是適應能力很強的那種，憑著高強度學習、高強度訓練，很快就跟上了，融入的過程非常流暢。」

高三下學期，需要兼顧高考與射擊的楊倩，比身邊的同學更加辛苦。但正如今天在奧運賽場上的表現一樣，她用堅強和專注克服了一個個挑戰，最終考入清華大學經濟管理學院，成為一名「清華學霸」。

【東京奧運】中國隊開門紅 楊倩奪射擊女子10米氣步槍金牌（有片）

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進入大學後，楊倩從來沒有因為訓練耽誤學習，疫情期間，在國家隊備戰時她也沒落下過學校的網課。張超玄對媒體透露，楊倩在備戰奧運會的同時仍然保持學業穩定，「她從沒有出現掛科的情況，在班裡學分排名靠前。」

責任編輯：尹航

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