疫後經濟復甦重現70年代滯脹？樓繼偉：強度和表現方式不同

全國政協外事委員會主任、中國財政部原部長樓繼偉表示，疫後經濟一旦復甦，正常的需求恢復會產生通脹壓力，目前已經處於此局面。至於會否出現上世紀70年代滯脹局面，樓繼偉指確實有這種可能，但強度和表現方式會不同。

經濟復甦後 中國財政政策力度會收縮

據中新經緯報道，樓繼偉今日在全球財富管理論壇2021北京峰會上說，疫情導致資本價格上漲和債務高企，在經濟受到壓力的時候，很多時候並沒有反映為物價上漲。但是經濟一旦復甦，正常的需求恢復會產生通脹壓力，特別是大宗商品價格具有先導性，會先上漲。他稱，目前已經處於這樣一種局面了。

至於下一步通脹走向如何，會否出現上世紀70年代滯脹的局面，樓繼偉指出，確實有這種可能，但是強度和表現方式會不同。上世紀70年代的滯脹，問題主要在供給側，主要國家采取的是高稅收、高支出、過度管制。在這種情況下，采用寬松的貨幣政策解決不了供給側結構性問題，只能造成物價上漲，形成滯脹。

「本次疫情供給側問題也很大，采用寬松的財政貨幣政策，主要是為了紓困。經濟一旦復甦，有些政策就可以逐步退出，中國的財政政策力度就會開始收縮。」樓繼偉進一步表示。

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他強調，目前比較大的問題是杠杆率高企和逆全球化，在這種情況下，各國的政策都比較謹慎。中國用語是財政貨幣政策不急轉彎，同時堅持繼續去杠杆；美國在討論的問題是何時開始緩慢退出。

值得注意是，高層近日多次強調大宗商品漲價問題。國家統計局表示，大宗商品的價格上漲，給企業成本帶來的壓力比較大，所以針對運行中存在的突出問題，要立足當前，著眼長遠，做好跨周期調節，應對好可能發生的周期性風險。尤其是要把培育壯大市場主體放在重要位置，通過深化「放管服」改革，優化營商環境，給中小微企業更多的成長空間。

責任編輯：尹航

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