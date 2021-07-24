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【東京奧運】曾遺憾失去里約機會 侯志慧東奧舉重總成績210公斤

社會熱點 15:13 2021/07/24

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中國選手侯志慧首次登上奧運賽場，即拿下舉重女子49公斤級金牌，這也是中國軍團收入囊中的第二枚金牌。5年前，侯志慧因突發膝傷，不得不告別里約舞台，如今她以更好的姿態展現實力，彌補了遺憾。

侯志慧今天在舉重女子49公斤級賽場上，6把試舉全部成功，總成績210公斤，解說員形容，「她相當於舉起了四個自己」。

綜合媒體報道，侯志慧出生在湖南省郴州桂陽縣梅塘村一個世代務農的村莊裡，11歲時因為在縣中小學生田徑運動會上被啟蒙教練李志平選中，從零開始練習舉重。僅僅練習三年時間，侯志慧就在全國青少年比賽中獲得冠軍。2016年7月18日，中國舉重隊公布里約奧運會參賽名單，在全國錦標賽暨奧運選拔賽中一舉奪得女子48公斤級抓舉、挺舉和總成績三項冠軍的侯志慧名列其中。

之後侯志慧來到巴西聖保羅訓練大本營，但由於她的傷病隱患，加上女子87公斤以上級別俄羅斯選手卡什麗娜賽前被禁賽，中國舉重隊在這個項目上失去了最大對手，奪得金牌希望大增。教練組再三考慮後，以國家利益為重，決定將87公斤以上級的孟蘇平替代48公斤級的侯志慧出戰。最後時刻失去奧運門票，讓侯志慧難以承受，陷入低谷，沉寂了兩年時期。直到2019年，侯志慧才逐漸擺脫里約奧運的陰影。在今年的亞洲錦標賽上，侯志慧打破抓舉、總成績兩項世界紀錄，成功獲得東奧入場券。

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責任編輯：尹航

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