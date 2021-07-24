暴雨致河南58死5失蹤 京廣北路隧道據報發現4遺體

河南省此輪強降雨造成930.58萬人受災，因災死亡58人、失蹤5人，其中56例死亡是在鄭州。鄭州的京廣隧道災情嚴重，經排查，在京廣北路隧道中發現兩百多輛車，遇難人數正在核實中。內媒指搶險中發現四具遺體。

全省因災死亡58人 56例在鄭州

河南省今日下午召開新聞發布會，介紹防汛救災最新情況。

發布會通報，16日以來，此輪強降雨造成河南全省137個縣（市、區）1373個鄉鎮930.58萬人受災，因災死亡58人、失蹤5人（鄭州市56人死亡、5人失蹤，開封市1人死亡，漯河市1人死亡）。河南省已緊急避險轉移81.49萬人，緊急轉移安置114.11萬人，需緊急生活救助44.41萬人；農作物受災面積734.6千公頃。

鄭州的京廣隧道是災情最嚴重的地方之一，暴雨下隧道被淹平，造成大量車輛、人員被困。據內媒澎湃新聞報道，鄭州市城市管理局相關負責人介紹，京廣路三個規模隧道，經排查，在京廣北路隧道中發現兩百多輛車，遇難人數正在核實中。預計中路隧道和南路隧道今日將打通，北路隧道今天有望完成抽水。

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負責人稱，「我們專業的搶險隊員穿著潛水服已經摸過了，有車的地方和車附近的周邊，全部摸排完了。」經排查，在京廣北路隧道中發現兩百多輛車，遇難人數正在核實中。他說，「第一批車有265輛車。現在剩余4、5輛。能看到的車，全都進行了摸排。」

報道還提到，搶險中發現四具遺體。

責任編輯：尹航

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