【東京奧運】女子射擊手槍爆冷 中國姜冉馨銅牌 4屆首未奪金

東京奧運射擊項目女子10米氣手槍決賽，中國「00後」小將姜冉馨以218.0環獲得銅牌，在俄羅斯奧委會及保加利亞選手後屈居季冠。中國隊在對上3屆奧運，都獲得女子10米氣手槍金牌。這個紀錄在東京奧運斷攬，姜冉馨。中國隊另一位新人林月美僅獲第五。

女子10米氣手槍決賽周日（25日）在東京朝霞射擊場舉行。決賽共有8位選手，姜冉馨和林月美分別在資格賽第一和第四晉級，其中姜冉馨還創造了資格賽奧運會紀錄。

但資格賽成績不帶入決賽。決賽第一階段10發後，姜冉馨和林月美分別排第四和第五。

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進入第二階段，每2發淘汰成績最低一名選手。林月美以176.6環，獲得第五名。

姜冉馨成績較好，但也未能追近領先選手。她最後2槍打出9.3環，以218.0環成績摘銅。

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最後2槍金牌之戰，在俄羅斯奧委會選手科斯塔迪諾娃、保加利亞選手巴察拉什金娜之間展開。

巴察拉什金娜最後時刻反超，打出10.5及10.4環，合計240.3環，力壓一槍打出9.0環的巴察拉什金娜奪金，後者最後成績為239.4環。

金牌選手巴察拉什金娜，今次創下奧運會紀錄。

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責任編輯：連兆鋒