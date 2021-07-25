  • 33°C
香港時間 : 2021725日 (日) 15:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東京奧運】女子射擊手槍爆冷 中國姜冉馨銅牌 4屆首未奪金

社會熱點 14:38 2021/07/25

分享：

東京奧運射擊項目女子10米氣手槍決賽，中國「00後」小將姜冉馨以218.0環獲得銅牌，在俄羅斯奧委會及保加利亞選手後屈居季冠。中國隊在對上3屆奧運，都獲得女子10米氣手槍金牌。這個紀錄在東京奧運斷攬，姜冉馨。中國隊另一位新人林月美僅獲第五。

女子10米氣手槍決賽周日（25日）在東京朝霞射擊場舉行。決賽共有8位選手，姜冉馨和林月美分別在資格賽第一和第四晉級，其中姜冉馨還創造了資格賽奧運會紀錄。

但資格賽成績不帶入決賽。決賽第一階段10發後，姜冉馨和林月美分別排第四和第五。

    點擊圖片放大
    +2

進入第二階段，每2發淘汰成績最低一名選手。林月美以176.6環，獲得第五名。

姜冉馨成績較好，但也未能追近領先選手。她最後2槍打出9.3環，以218.0環成績摘銅。

【東京奧運】中國第4金！女子雙人3米板施廷懋王涵奪冠

最後2槍金牌之戰，在俄羅斯奧委會選手科斯塔迪諾娃、保加利亞選手巴察拉什金娜之間展開。

巴察拉什金娜最後時刻反超，打出10.5及10.4環，合計240.3環，力壓一槍打出9.0環的巴察拉什金娜奪金，後者最後成績為239.4環。

金牌選手巴察拉什金娜，今次創下奧運會紀錄。

【東京奧運】曾遺憾失去里約機會 侯志慧東奧舉重總成績210公斤

【東京奧運】中國選手龐偉奪射擊男子10米氣手槍銅牌

【東京奧運】冷靜眼神和頒獎比心的反差萌 楊倩來自清華大學（組圖，有片）

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

相關文章

【東京奧運】中國第4金！女子雙人3米板施廷懋王涵奪冠
今日
【東京奧運】中國第4金！女子雙人3米板施廷懋王涵奪冠
【東京奧運】中國選手龐偉奪射擊男子10米氣手槍銅牌
2021/07/24
【東京奧運】中國選手龐偉奪射擊男子10米氣手槍銅牌
【東京奧運】「小猴子」侯志慧舉重女子49公斤級奪冠 中國軍團第二金
2021/07/24
【東京奧運】「小猴子」侯志慧舉重女子49公斤級奪冠 中國軍團第二金
【東京奧運】冷靜眼神和頒獎比心的反差萌 楊倩來自清華大學（組圖，有片）
2021/07/24
【東京奧運】冷靜眼神和頒獎比心的反差萌 楊倩來自清華大學（組圖，有片）
【東京奧運】中國隊開門紅 楊倩奪射擊女子10米氣步槍金牌（有片）
2021/07/24
【東京奧運】中國隊開門紅 楊倩奪射擊女子10米氣步槍金牌（有片）

你可能感興趣

【東京奧運】中國第4金！女子雙人3米板施廷懋王涵奪冠
今日 14:54
【東京奧運】中國第4金！女子雙人3米板施廷懋王涵奪冠
【東京奧運】中國選手龐偉奪射擊男子10米氣手槍銅牌
15:01 2021/07/24
【東京奧運】中國選手龐偉奪射擊男子10米氣手槍銅牌
【東京奧運】「小猴子」侯志慧舉重女子49公斤級奪冠 中國軍團第二金
14:30 2021/07/24
【東京奧運】「小猴子」侯志慧舉重女子49公斤級奪冠 中國軍團第二金
運動 運動員 中國隊 東京 奧運會 射擊 中國

上一篇文章

【東京奧運】中國第4金！女子雙人3米板施廷懋王涵奪冠

下一篇文章

暴雨致河南58死5失蹤 京廣北路隧道據報發現4遺體
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【東京奧運】中國隊開門紅 楊倩奪射擊女子10米氣步槍金牌（有片）
【東京奧運】中國隊開門紅 楊倩奪射擊女子10米氣步槍金牌（有片）
【東京奧運】冷靜眼神和頒獎比心的反差萌 楊倩來自清華大學（組圖，有片）
【東京奧運】冷靜眼神和頒獎比心的反差萌 楊倩來自清華大學（組圖，有片）
【東京奧運】中國女排首戰告吹？土耳其隊7人隔離
【東京奧運】中國女排首戰告吹？土耳其隊7人隔離
暴雨致河南58死5失蹤 京廣北路隧道據報發現4遺體
暴雨致河南58死5失蹤 京廣北路隧道據報發現4遺體
【東京奧運】「小猴子」侯志慧舉重女子49公斤級奪冠 中國軍團第二金
【東京奧運】「小猴子」侯志慧舉重女子49公斤級奪冠 中國軍團第二金
失去最後一個代言！LV宣布與吳亦凡解約 曾稱暫停合作惹議
失去最後一個代言！LV宣布與吳亦凡解約 曾稱暫停合作惹議