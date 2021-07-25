  • 33°C
香港時間 : 2021725日 (日) 15:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東京奧運】中國第4金！女子雙人3米板施廷懋王涵奪冠

社會熱點 14:54 2021/07/25

分享：

東京奧運中國隊拿下第4面金牌。女子雙人3米板跳水決賽，中國隊運動員施廷懋、王涵以236.40分總成績奪金。加拿大及德國選手分別以300.78及284.97分獲得銀牌和銅牌。這是中國跳水「夢之隊」在東京奧運賽場上首面金牌。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【東京奧運】女子射擊手槍爆冷 中國姜冉馨銅牌 4屆首未奪金

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

 

相關文章

【東京奧運】女子射擊手槍爆冷 中國姜冉馨銅牌 4屆首未奪金
今日
【東京奧運】女子射擊手槍爆冷 中國姜冉馨銅牌 4屆首未奪金
【東京奧運】曾遺憾失去里約機會 侯志慧東奧舉重總成績210公斤
2021/07/24
【東京奧運】曾遺憾失去里約機會 侯志慧東奧舉重總成績210公斤
【東京奧運】中國選手龐偉奪射擊男子10米氣手槍銅牌
2021/07/24
【東京奧運】中國選手龐偉奪射擊男子10米氣手槍銅牌
【東京奧運】「小猴子」侯志慧舉重女子49公斤級奪冠 中國軍團第二金
2021/07/24
【東京奧運】「小猴子」侯志慧舉重女子49公斤級奪冠 中國軍團第二金
【東京奧運】中國隊開門紅 楊倩奪射擊女子10米氣步槍金牌（有片）
2021/07/24
【東京奧運】中國隊開門紅 楊倩奪射擊女子10米氣步槍金牌（有片）

你可能感興趣

【東京奧運】女子射擊手槍爆冷 中國姜冉馨銅牌 4屆首未奪金
今日 14:38
【東京奧運】女子射擊手槍爆冷 中國姜冉馨銅牌 4屆首未奪金
【東京奧運】曾遺憾失去里約機會 侯志慧東奧舉重總成績210公斤
15:13 2021/07/24
【東京奧運】曾遺憾失去里約機會 侯志慧東奧舉重總成績210公斤
【東京奧運】中國選手龐偉奪射擊男子10米氣手槍銅牌
15:01 2021/07/24
【東京奧運】中國選手龐偉奪射擊男子10米氣手槍銅牌
運動 運動員 中國隊 東京 奧運會 中國

下一篇文章

【東京奧運】女子射擊手槍爆冷 中國姜冉馨銅牌 4屆首未奪金
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【東京奧運】中國女排首戰告吹？土耳其隊7人隔離
【東京奧運】中國女排首戰告吹？土耳其隊7人隔離
失去最後一個代言！LV宣布與吳亦凡解約 曾稱暫停合作惹議
失去最後一個代言！LV宣布與吳亦凡解約 曾稱暫停合作惹議
暴雨致河南58死5失蹤 京廣北路隧道據報發現4遺體
暴雨致河南58死5失蹤 京廣北路隧道據報發現4遺體
【東京奧運】「小猴子」侯志慧舉重女子49公斤級奪冠 中國軍團第二金
【東京奧運】「小猴子」侯志慧舉重女子49公斤級奪冠 中國軍團第二金
【東京奧運】中國隊開門紅 楊倩奪射擊女子10米氣步槍金牌（有片）
【東京奧運】中國隊開門紅 楊倩奪射擊女子10米氣步槍金牌（有片）
【東京奧運】冷靜眼神和頒獎比心的反差萌 楊倩來自清華大學（組圖，有片）
【東京奧運】冷靜眼神和頒獎比心的反差萌 楊倩來自清華大學（組圖，有片）