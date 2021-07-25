【東京奧運】中國第4金！女子雙人3米板施廷懋王涵奪冠 社會熱點 14:54 2021/07/25 分享： 東京奧運中國隊拿下第4面金牌。女子雙人3米板跳水決賽，中國隊運動員施廷懋、王涵以236.40分總成績奪金。加拿大及德國選手分別以300.78及284.97分獲得銀牌和銅牌。這是中國跳水「夢之隊」在東京奧運賽場上首面金牌。 ▼點擊圖片放大 +3 +2 【東京奧運】女子射擊手槍爆冷 中國姜冉馨銅牌 4屆首未奪金 緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道 跟進【中美角力】新形勢，立即了解 立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁 責任編輯：連兆鋒 相關文章 【東京奧運】女子射擊手槍爆冷 中國姜冉馨銅牌 4屆首未奪金 今日 【東京奧運】女子射擊手槍爆冷 中國姜冉馨銅牌 4屆首未奪金 【東京奧運】曾遺憾失去里約機會 侯志慧東奧舉重總成績210公斤 2021/07/24 【東京奧運】曾遺憾失去里約機會 侯志慧東奧舉重總成績210公斤 【東京奧運】中國選手龐偉奪射擊男子10米氣手槍銅牌 2021/07/24 【東京奧運】中國選手龐偉奪射擊男子10米氣手槍銅牌 【東京奧運】「小猴子」侯志慧舉重女子49公斤級奪冠 中國軍團第二金 2021/07/24 【東京奧運】「小猴子」侯志慧舉重女子49公斤級奪冠 中國軍團第二金 【東京奧運】中國隊開門紅 楊倩奪射擊女子10米氣步槍金牌（有片） 2021/07/24 【東京奧運】中國隊開門紅 楊倩奪射擊女子10米氣步槍金牌（有片） 你可能感興趣 【東京奧運】女子射擊手槍爆冷 中國姜冉馨銅牌 4屆首未奪金 今日 14:38 【東京奧運】女子射擊手槍爆冷 中國姜冉馨銅牌 4屆首未奪金 【東京奧運】曾遺憾失去里約機會 侯志慧東奧舉重總成績210公斤 15:13 2021/07/24 【東京奧運】曾遺憾失去里約機會 侯志慧東奧舉重總成績210公斤 【東京奧運】中國選手龐偉奪射擊男子10米氣手槍銅牌 15:01 2021/07/24 【東京奧運】中國選手龐偉奪射擊男子10米氣手槍銅牌 運動 運動員 中國隊 東京 奧運會 中國