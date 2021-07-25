【東京奧運】中國第4金！女子雙人3米板施廷懋王涵奪冠

東京奧運中國隊拿下第4面金牌。女子雙人3米板跳水決賽，中國隊運動員施廷懋、王涵以236.40分總成績奪金。加拿大及德國選手分別以300.78及284.97分獲得銀牌和銅牌。這是中國跳水「夢之隊」在東京奧運賽場上首面金牌。

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【東京奧運】女子射擊手槍爆冷 中國姜冉馨銅牌 4屆首未奪金

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責任編輯：連兆鋒