▲ 【東京奧運】中國女排首戰大敗郎平吃驚 揭隊長朱婷有傷

東京奧運女排首日賽事，中國女排以0比3局數，爆冷直落大敗予土耳其女排。中國女排在東京奧運首場賽事表現失準，全隊僅得張常寧一人收獲雙位數分數，隊長朱婷全場更僅得4分，反觀土耳其女排攻勢非常凌厲。中國女排主教練郎平賽後直言「挺吃驚的」。郎平還透露，朱婷手腕傷勢不輕，隊伍需要盡量彌補。

中國女排東京奧運周日（25日）首戰失利，下一場比賽更是一場硬仗，周二（27日）中國時間上午10時對戰美國女排。美國女排在周日以3比0局數全勝姿態，打敗阿根廷女排。

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郎平在周日賽後透露，中國女排隊長朱婷正受傷病困擾：「朱婷的傷還是挺重的，手腕用不上勁。」對於接下來的比賽，郎平表示：「我們還是盡量進行彌補吧。」

【東京奧運】中國女排首戰失利 直落3局輸土耳其

郎平總結中國女排首戰稱：「本場比賽打得非常被動，賽前做了很多困難準備，也沒想到打成這樣。自己的一傳、進攻、攔網什麽都沒有。還是挺吃驚的，看到這個結果還是很驚訝的。平時練這麽多，基本上不下球。回去要複盤，跟隊員聊聊怎麽回事。我們自己要打不出來的話，就很難制約對手。而且有些球打得還不錯，都被對手防起來了，今天是全面處於被動。」

郎平在比賽中兩度用李盈瑩換下朱婷，她說：「換下朱婷是因為朱婷不下球，朱婷被對手重點盯防，一傳也上不來，這跟她手腕有很大關係。」

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朱婷手腕的傷早在2017年就已經出現。據中國女排教練安家傑透露，這是朱婷在土耳其聯賽打球的時候，不小心在地上杵了一下受的傷。

在2019年的女排世俱杯中，代表天津的朱婷也出現了手腕傷勢覆發跡象，暫停時候隊醫也給朱婷的手腕纏上了膠布。朱婷當時扣球進攻時，臉上有些痛苦的表情。

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中國女排東京奧運首戰大敗，內地知名體育評述員詹俊在微博評論。他盛讚了土耳其女排攻防兩端的表現，並且還為粉紅色頭髮的卡拉庫爾特冠上了「粉紅魔女」的稱號，直言卡拉庫爾特的殺傷力極大。

詹俊然後道出中國女排不足之處，表示需要及時總結。他指出，中國女排3局比賽的開始階段都打得太差，狀態低迷；中國女排防守原來就偏弱，優勢是兩個主攻，但這場朱婷發揮失常。「接下來的小組賽不容有失啊，加油加油！」

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責任編輯：連兆鋒