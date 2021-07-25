【東京奧運】58歲前乒乓國手倪夏蓮　五度代盧森堡出戰

東京奧運會，58歲的乒乓球前國手倪夏蓮代表盧森堡五度出戰奧運，她的首輪對手是17歲的韓國乒乓球小將申裕斌，這場比賽的年齡差達41歲，最終倪夏蓮7局敗下陣來。

1963年出生於上海的倪夏蓮，是本屆乒乓球項目中年齡最大的選手，她1976年被選進中國國家隊，是1983年第37屆世界乒乓球錦標賽女子團體冠軍中國隊的主力，當時還獲得混合雙打冠軍，更曾獲中國國家體育運動榮譽獎章，世界排名最高曾一度到第6位。

為愛定居盧森堡 五度出戰奧運

但倪夏蓮從未披過中國隊戰袍征戰奧運，中國乒乓球競爭激烈，年輕球員成長快速，1989年倪夏蓮決定出國並定居盧森堡，為什麼定居盧森堡呢？因為她在那認識了她的摯愛，也是她的教練丹尼爾森(Tommy Danielsson)。

有了摯愛的陪伴，倪夏蓮在2000年雪梨奧運終於一圓夢想，代表盧森堡打進女單16強，當時她37歲，而之後北京、倫敦、里約等奧運，她都出賽參加，其中里約奧運還擔任盧森堡的掌旗手。

倪夏蓮表示：「自己很享受現在的狀態，我覺得每一天都很開心，我現在很享受打球的時光，每天都過得很充實。」

許多網友也稱讚這相差41歲的對決很精采，希望下一屆奧運也能再看到倪夏蓮的身影。

▲ 倪夏蓮

▲ 韓國選手申裕斌

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責任編輯：李冰琪

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