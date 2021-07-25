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【大灣區】京九高鐵廣東段 擬11月開通連香港

國情動向 22:48 2021/07/25

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廣東省發改委今日（25日）披露，京九高鐵廣東段（贛深高鐵廣東段）擬下月聯調聯試，11月底建成通車，屆時將在深圳北站與廣深港高鐵交匯並連通香港。

贛深高鐵是京九高鐵的南段部分，全長432公里，北起江西，終抵深圳，貫穿河源、惠州、東莞。廣東段逾297公里，是中國鐵路廣州局自行承建的首條時速350公里高速鐵路。它是內地「八縱八橫」高速鐵路網的重要部分，同時實現廣東「市市通高鐵」的目標，助打造「軌道上的大灣區」。

設計時速達350公里的京九高鐵，待全線通車後，從香港坐高鐵到惠州僅需半小時，到江西多地較現在省時三分二，而到北京最快僅需7小時左右，較既有的京廣高鐵全程約9小時更加快捷。此外，深圳至贛州乘車時間將由7小時壓縮至2小時，河源至深圳由3小時壓縮至1小時左右。

省發改委又指，上半年重點項目完成投資4,921億元（人民幣，下同），完成計劃投資62%，其中鐵路工程完成投資271億元，為全省投資增長發揮重要支撐。針對全球芯片短缺持續，為電子信息等重點產業領域「強芯」，也是重點項目投資的主方向。目前大灣區半導體產業園7個項目已開建，總投資達531億元。

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責任編輯：陳建錫

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