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中美鬥快出手 爭奪第四次工業革命「血液」控制權

國情動向 09:33 2021/07/26

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技術革命往往關係大國政治。第一次工業革命以蒸氣機為標誌，鋪路英國成為日不落帝國。第二次工業革命迎來電力和石油，為美國、德國、日本等崛起打下基礎。戰後第三次工業革命，電腦與數字化科技造就了美利堅盛世。今天人工智能、物聯網時代來臨，數據就好比第四次工業革命的血液，世界兩大經濟體美國與中國，正為此爭奪制高點。

近日談到數據安全，免不了提起滴滴出行。這全球最大網約車平台，6月底趕在中共百年黨慶前夕，於美國紐約上市。

結果黨慶一過，滴滴即招來中國監管部門嚴查，程式下架整改，觸發科網大地震。

官方為此給出的理由是：防範數據安全風險、維護國家安全、保障公眾利益。說白了就是：確保5.8億中國人出行大數據不會落入美國政府之手。

新華社6年前揭秘過滴滴大數據，表示可以看出中國政府部門間，國土資源部加班最狠、公安部24小時運作無休、工信部出行最少等等。6年前技術水平已能知得這麼仔細，今天的會怎樣？

滴滴風波變相令中國《數據安全法》加速生效......（中略）......也令國家互聯網信息辦公室增添了新職能......（中略）......

【中美角力】東京奧運開幕前 日媒：北京冬奧後這天更關鍵

將數據跨境流通議題提升至國家安全層次，不是只有中國這樣幹。美國特朗普政府去年就以國安為由，動用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），禁止美國個人和實體與TikTok、WeChat中國母公司交易。

TikTok美國每月活躍用戶達到8,000萬，相當美國4分1人。與滴滴大數據同理，TikTok大數據能看出美國民眾詳細信息，理論上甚至可以用來協助操控輿論，就如美方指控俄羅斯以社交媒體「假消息」干預美國大選那樣。

美副卿舍曼訪華晤王毅 中美各有何盤算？

拜登6月雖然解除了特朗普禁令，惟這並不代表向中國讓步。拜登行政命令同時......（中略）......美國亦有將本國數據安全法律適用範圍伸至境外，2018年通過《釐清合法海外數據使用法案》（CLOUD Act），規定企業即使將數據存於美國境外，華府亦有權要求上繳......（中略）......

拜登政府據報還在醞釀「數字版TPP」，在美國重返《跨太平洋夥伴協定》（TPP）面對國內強大阻力下，先在成事難度較低數字經濟領域，打造排除中國的貿易協議，制訂數據安全等規則，只是這也不容易......（中略）......

「中美將有一場太空競賽」 NASA首長喊話需更多資金登月

中國或許也深知國際數據安全倡議之難，因此先集中健全本國相關法律，保障好自己利益，然而單靠這種手段亦有潛在問題。

數據的價值就在於流通，不被獲取並予以分析利用的數據是沒有意義的；假如各國都各自建立互相抵觸的數據安全法律屏障，按照主權國家邊界模式，設立一刀切的數據邊界，這樣對世界發展和講求以對外開放帶動的中國自身發展，皆非好事......

（節錄）

【全文訂戶專享︰中外廣角鏡——中美數據安全激戰 管好不如管得早？

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撰文 : 連兆鋒

欄名 : 中外縱橫

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