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【東京奧運】張雨霏奪金路不平坦 「愛笑女孩」這樣克服焦慮 （第二版）

社會熱點 12:32 2021/07/29

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【東京奧運】張雨霏奪金路不平坦 「愛笑女孩」這樣克服焦慮

東京奧運中，人稱「愛笑女孩」的23歲中國泳手張雨霏狀態大勇，先在26日的100米蝶泳賽事奪銀，接著再於200米蝶泳中摘下金牌，成為中國第13金。不過，張雨霏的競賽之路並非事事順境，她曾因過於著重比賽成敗而焦慮；2016年里約奧運賽場上，她更因成績欠佳而淚灑賽場，但她今次東奧卻脫胎換骨，過程中如何克服焦慮心魔？

（更新張雨霏最新賽果）

張雨霏3歲就跟著當游泳教練的父母下水、5歲時開始正規訓練、12歲在江蘇省運會奪得2金3銀1銅、13歲進入省隊、15歲入選國家隊……在很多人眼裡，這位長著可愛娃娃臉的女將就是劉子歌、焦劉洋這些中國蝶泳名將最合適的接班人。

「我覺得我戰勝了自己」

至2014年仁川亞運會女子4×100米自由泳接力奪冠、2015年游泳世錦賽200米蝶奪得銅牌並打破青年世界紀錄……在國際舞台上嶄露頭角的張雨霏，如願贏得了在奧運會賽場亮相的機會。

【東京奧運】女子100米蝶泳決賽 中國張雨霏勇奪銀牌

【東京奧運】女子400米自由泳 中國李冰潔摘銅創亞洲紀錄

但這條路卻是崎嶇的，當中2016年里約奧運會，張雨霏與中國游泳隊一起出征，這是雨霏的第一次奧運會之旅；但她參加了200米蝶泳比賽，決賽中，她以2分07秒40的成績只獲得第六名。

比賽結束之後，張雨霏忍不住哭了，她說自己對不起教練。

張雨霏隨後經歷了多年的比賽焦慮，但教練對她不斷鼓勵。2018年雅加達亞運會200米蝶泳奪金前，她就患得患失緊張得不行，還是教練把她「罵」醒，「誰說你一定拿金牌了，誰告訴你一定就是第一了，給我拼」。

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而在去年的全國冠軍賽打破亞洲紀錄前，她還是會抓著教練喊「我緊張」。

教練說只要「拼」便可  誰說一定要拿第一

報道指，一次次歷練中，張雨霏也慢慢學會了把緊張情緒留在泳池之外，當比賽發令槍響，她就只有一個字：拼。

【東京奧運】李發彬在舉重為中國奪第5金 這姿態技驚四座（組圖）

【東京奧運】曾遺憾失去里約機會 侯志慧東奧舉重總成績210公斤

報道指，如今，張雨霏有了蛻變，也有了成長——曾悔恨落淚的張雨霏，已經被一個更加堅定和更有野心的她替代。

事實上在奧運的「壓力測試」下，證明了當下的張雨霏已經不會被壓垮。

此前一段時間，張雨霏在教練崔登榮的安排下，特意進行了體能方面的特訓。

而在前赴東京前，張雨霏自勉說，「我會在東京再磨煉自己。以前我會偷懶，現在我會更加鞭策自己——我想拿奧運冠軍」，還說渴望打破世界紀錄。

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責任編輯：鄧國強

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