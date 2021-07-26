【新冠肺炎】南京機場爆疫蔓延多省　江蘇新增39例

南京新冠肺炎疫情防控形勢嚴峻。據官方最新通報，江蘇新增本土病例39例。此外，疫情已蔓延至5省6市。

據江蘇省衛健委26日通報，25日0時至24時，江蘇新增本土確診病例39例（南京市報告38例，其中8例為無症狀感染者轉為確診病例；宿遷市報告1例，為無症狀感染者轉為確診病例），新增本土無症狀感染者1例，為南京市報告。

截至25日，江蘇全省尚有85例確診病例（其中本土76例）在定點醫院隔離治療，31例無症狀感染者（其中本土13例）在醫學觀察。

據新華社25日消息，為阻斷疫情傳播，南京市25日11時起對全市常住人口、外來人員開展第2輪全員核酸檢測。21日20時，南京市啟動第1輪全員核酸檢測，至24日20時，共檢測920.9萬人份。

截至7月25日，南京祿口機場疫情已關聯5省6市，分別為廣東中山、遼寧瀋陽、安徽和縣、江蘇宿遷、四川綿陽以及安徽蕪湖。

此外，據南京市委市政府新媒體平台「南京發佈」，自26日起，南京公交集團將全面實施乘客憑本人「健康碼」綠碼乘坐公共汽車工作。在南京乘坐所有的公共交通工具，必須出示健康碼。

【新冠肺炎】南京共13確診 34個小區封閉（第三版）

【新冠肺炎】內地增22人染疫 廣東遼寧安徽有南京關聯感染者

【新冠肺炎】廣東中山1人中招 患者曾到南京機場

責任編輯：李冰琪

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁