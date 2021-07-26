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【新冠肺炎】南京機場爆疫蔓延多省　江蘇新增39例（第二版）

社會熱點 14:40 2021/07/26

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南京新冠肺炎疫情防控形勢嚴峻。據官方最新通報，江蘇新增本土病例39例。此外，疫情已蔓延至5省6市。

（新增未段當局評估最新疫情）

據江蘇省衛健委26日通報，25日0時至24時，江蘇新增本土確診病例39例（南京市報告38例，其中8例為無症狀感染者轉為確診病例；宿遷市報告1例，為無症狀感染者轉為確診病例），新增本土無症狀感染者1例，為南京市報告。

截至25日，江蘇全省尚有85例確診病例（其中本土76例）在定點醫院隔離治療，31例無症狀感染者（其中本土13例）在醫學觀察。

據新華社25日消息，為阻斷疫情傳播，南京市25日11時起對全市常住人口、外來人員開展第2輪全員核酸檢測。21日20時，南京市啟動第1輪全員核酸檢測，至24日20時，共檢測920.9萬人份。

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截至7月25日，南京祿口機場疫情已關聯5省6市，分別為廣東中山、遼寧瀋陽、安徽和縣、江蘇宿遷、四川綿陽以及安徽蕪湖。

此外，據南京市委市政府新媒體平台「南京發佈」，自26日起，南京公交集團將全面實施乘客憑本人「健康碼」綠碼乘坐公共汽車工作。在南京乘坐所有的公共交通工具，必須出示健康碼。

官方指「目前風險尚未見底」

南京市委應對疫情工作領導小組暨市新冠疫情聯防聯控應急指揮部，稍早前召開視訊調度會，傳達中央有關批示精神，落實大陸國務院聯防聯控機制工作組和省委、省政府最新要求，對疫情防控工作進行部署調度。

會議指出，本輪疫情防控到了最關鍵、最吃緊的階段。目前風險尚未見底，傳播鏈條仍未完全查清阻斷，實現可知可控還要付出艱苦努力。

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全市上下必須充分認識疫情防控工作的政治性、嚴峻性、複雜性、緊急性，全面緊起來、嚴起來、實起來，把盡快遏制疫情擴散作為當前頭等大事，以最快速度、最嚴標準、最實舉措，盡快阻斷疫情傳播鏈條，全力維護防疫大局、發展大局，切實扛起維護人民生命安全和身體健康的重大政治責任。

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責任編輯：李冰琪

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