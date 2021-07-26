▲ 【東京奧運】20年前被棄養中國女孩 如今為加拿大奪東奧首金

東京奧運游泳項目女子100米蝶泳決賽，華裔健將瑪姬麥克尼爾（Maggie MacNeil ）為加拿大奪得100米蝶泳金牌、擠下中國隊的張雨霏，成為加拿大的東奧第一金。有加拿大媒體曝光瑪姬的身世，她不是尋常移民，而是嬰孩時代在中國被棄養，其後給加國夫婦領養、在加國長大成人。

現年21歲的瑪姬來自安省倫敦市，根據加拿大奧委會的資料，她在2000年2月26日出生於中國江西省九江市。

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而加拿大國際廣播（RCI）稍早前報道指，瑪姬在1歲時、即大約2001年被加拿大倫敦市一個家庭收養，養父麥克尼爾（Ed MacNeil）是一名老師，養母麥克奈爾（Susan McNair）是家庭醫生，她還有一位妹妹，同樣也是在中國被領養。

瑪姬麥克尼爾1歲時被棄養 加國夫婦收養

這個被收養的女孩子，如今成了加拿大頂級泳將。瑪姬現時於美國密芝根大學唸書，她在光州世錦賽創出55.83秒的最佳時間，同時刷新了加拿大及美國的紀錄，瑪姬現時也是美國全國大學體育協會（National Collegiate Athletic Association，NCAA）的紀錄保持者，她在2021年的100碼蝶泳比賽中，成為第一位在該項目中游出49秒以下的女性。

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在接受體育網頁sportsnet.ca採訪時，瑪姬回憶她的游泳之路，「我們一家搬入了一間有游泳池的屋，我媽媽是個醫生，她非常重視水上安全，也開始教我們游泳，我想這就是我和妹妹都喜歡游泳的原因。後來我上游泳課的地方有一個類似游泳隊的組織，所以我就朝這個方向發展，當達到那個項目的最高水平後，他們就建議我參加倫敦市游泳俱樂部的比賽」。

瑪姬沒有忘記養父養母對她的支持：

在我的職業生涯中，我的父母一直做得很好，他們總是盡可能來參加我的比賽。

當瑪姬在韓國世錦賽勝出時，鏡頭也拍到她的父母在觀眾席上拿著加拿大旗激動相擁，而當時身在加拿大的舅父就將決賽的那一幕看了25次。而媽媽也曾對記者說，無論大小比賽，每當瑪姬勝出時，爸爸都會熱淚盈眶。

瑪姬憶述養父養母 如何支持她走泳將路

所有的冠軍背後都不只是一個人的努力，這麼多年都是爸爸陪著瑪姬去訓練，他們經常在早上5時起牀，在Tim Hortons 喝杯咖啡後，就在倫敦市的體育館前等待游泳池開門。

瑪姬的媽媽說，「這聽起來並不新鮮。因為選擇任何運動項目比賽，都要做出類似的承諾。我們只是全國那些早早起來陪孩子去訓練的家庭之一。我丈夫比我更相信早起訓練，而我會盡量計劃好時間表和讓孩子吃得好。這可以說是我們家庭的分工吧」。

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責任編輯：鄧國強

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