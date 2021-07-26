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【東京奧運】中國游泳添1銀1銅 兩女將首登奧運獎台

社會熱點 12:48 2021/07/26

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【東京奧運】中國游泳添1銀1銅 張雨霏、李冰潔首登奧運獎台

東京奧運第3個比賽日，中國在游泳項目增添1銀1銅。中國運動員張雨霏、李冰潔，分別在女子100米蝶泳決賽、女子400米自由泳決賽，拿下銀牌和銅牌，開啟了中國游泳隊的東京奧運獎牌紀錄。23歲張雨霏和19歲李冰潔，今次都首次站上了奧運頒獎台。

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周一（26日）早上女子100米蝶泳決賽，張雨霏在後50米以驚人表現以55秒64成績獲得亞軍。

此後女子400米自由泳決賽，李冰潔以4分01秒08獲得銅牌，繼半決賽後再次刷新亞洲紀錄。廣東女將湯慕涵以4分04秒10成績，獲得比賽第5名。

【東京奧運】女子100米蝶泳決賽 張雨霏勇奪銀牌（多圖）

張雨霏與金牌擦肩過 「戰勝了自己」

張雨霏在女子100米蝶泳的預賽和半決賽均排名第一，被認為是奪冠大熱。不過，她在該項目的競爭對手很多，而且實力都非常接近，各人成績其實都很不錯。奪金的則是原本並不出位的加拿大選手麥克尼爾（Margaret MacNeil），她是典型以臨場發揮見長的名將。

決賽中，張雨霏處於第4道，她也沒有留意到這位第7道選手的爆發，最終輸了0.05秒。不過，賽後張雨霏並沒有因為衝擊首金失敗而氣餒。

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    +2

張雨霏這樣克服焦慮變「愛笑女孩」 百米蝶泳奪銀猶榮（多圖）

東京奧運第一槍排第一，張雨霏說：「其實我想破世界紀錄的」。

第二槍仍是第一，她說：「教練希望我輕鬆一點去遊，反正你也能進決賽，你就放開遊吧。我比較滿意，我覺得比上屆奧運會成熟了，現在能感覺到早上比賽的狀態比晚上更好。除了舍斯特倫（女子100米蝶泳世界紀錄保持者），我算是遊進56秒次數最多的選手了。我現在不緊張，更多的是在享受，把破世界紀錄的想法放下吧，冠軍不僅僅要有實力。」

第三槍與金牌擦肩，張雨霏坦言「戰勝了自己」，因為預賽半決賽排第一讓她總想著金牌，今天起床就非常興奮，所以總提醒自己要頂住壓力，這也是她第一次跟這麽多高手同場競技，最終能夠遊出這樣的成績也是挺住了。100米蝶泳的金牌沒有拿到，張雨霏坦言200米蝶泳的壓力會更大，但她請大家期待。

除了女子100米和200米蝶泳，張雨霏在東京奧運，還會參加中國隊擁有世界紀錄的男女4x100米混合泳接力賽。

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19歲李冰潔 已歷練豐富「重返巔峰」

首次參加奧運會的李冰潔則在女子400米自由泳比賽中連續刷新亞洲紀錄，最終獲得了該項目的銅牌。李冰潔就是那位追逐「天才少女萊德基（Katie Ledecky，今次銀牌獲得者）」的「天才少女」，她的故事本身就是一個非常勵志的劇本。

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【東京奧運】女子400米自由泳 李冰潔摘銅 創亞洲紀錄

李冰潔這女孩2002年才出生，現在居然是「重返巔峰」。游泳體育世家出生的她，2017年世錦賽一鳴驚人，獲得了銀牌和銅牌，夢想就是挑戰萊德基，當時就打破了800米自由泳亞洲記錄，在天津全運會連400米和1500米自由泳的亞洲紀錄都破了。

不過，這位冉冉升起的新星，在2018年後跌入了長達3年的蟄伏期，傷病、青春期波動、換教練等，缺乏系統訓練的她離開賽場長達1年半。

幸好李冰潔始終沒有放棄，並熬了過來，令她的歷練變得豐富。東京奧運的延期也給了她時間，讓她把這3年補回來。近一年，她與另外一位年輕選手王簡嘉禾一起戰鬥，狀態不斷恢復。今次終於在奧運拿下獎牌，而她也只有19歲。

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責任編輯：連兆鋒

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