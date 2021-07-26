【東京奧運】中國體操小花用「抗日歌曲」當背景  衝上微博熱搜（有片）

▲ 【東京奧運】中國體操小花用「抗日歌曲」當背景 衝上微博熱搜

東京奧運25日舉行女子體操團體、個人全能項目比賽，中國年輕選手唐茜靖在個人全能的「自由操 」項目中，選用抗日歌曲《九兒》和《我和我的祖國》、《奪冠》等，衝上內地社交平台熱搜。

《九兒》是內地電視劇《紅高粱》的主題曲，由藝人周迅主演，講述抗日戰爭期間，山東一民女九兒的坎坷人生，最後被日軍射殺的故事，因此主題曲《九兒》一直被視為抗日歌曲。

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另一方面，《我和我的祖國》則是出自內地2019年上映的同名電影，也是知名愛國歌曲。

愛國歌曲登場 引熱議

在唐茜靖於自由操項目中，選用上述歌曲作為背景音樂，一度在微博等內地社交平台上，吸引網友熱烈討論，有人留言「日子過得不錯的日本人，聽到了嗎?」、「我們不只放國歌《義勇軍進行曲》，也放《九兒》」、「讓抗日歌曲響徹日本」。

事實上，此次中國代表團赴東京奧運，若奪得金牌，演奏的中華人民共和國國歌《義勇軍進行曲》，也是抗日歌曲，因此每逢隊伍奪牌，內地網絡也會掀起熱烈討論。

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責任編輯：鄧國強

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