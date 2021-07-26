▲ 【東京奧運】這張中國選手照片 中國使館批路透社醜化

中國隊選手這兩天在東京奧運賽場都有金牌斬獲，相關新聞報道卻意外成為另一個戰場。中國駐外使館在Twitter（推特）發出貼文，指路透社對女子舉重選手侯志慧奪金，刻意選一張不好看的照片意圖醜化，「相當丟臉」。

此外，CNN報道奪下今年賽會首金的女子射擊選手楊倩時，一併提及選手村中的新冠疫情，也引發中方不滿。

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事緣於路透社24日的報道提及，中國女子舉重選手侯志慧在49公斤級比賽，同時創造抓舉、挺舉和總成績三項奧運會紀錄，戰勝印度與印尼的選手，為中國拿下本屆賽會的第二面金牌。新聞並搭配一張侯志慧奮力舉起槓鈴時的照片。

中國駐斯里蘭卡大使館 談侯志慧照片

事後，中國駐斯里蘭卡大使館在當地時間24日於推特（Twitter）轉發這則報道，並批評路透社蓄意選了一張不好看的照片，非常丟臉。

中國駐斯里蘭卡大使館在推特貼文中批評，路透社在眾多的照片中選了這張，顯示出他們的醜陋，「不要將政治和意識形態置於運動之上，並稱自己是公正的媒體，非常丟臉。尊重奧林匹克精神吧」。

Among all the photos of the game, @Reuters has chosen this one, which only shows how ugly they are. Don't put politics and ideologies above sports, and call yourself an unbiased media organization. Shameless.

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隨後，內地環球時報也在相關報道中批評，「西方媒體在照片上動小心思不是第一次了」。

除了路透社報道侯志慧時引起中方不滿外，CNN報道中國隊首金，也是本屆大會首金，女子射擊選手楊倩的新聞時，同樣被中方點名其心可議。

使館指路透社選照片 含政治和意識形態

CNN在24日報道楊倩奪金的新聞時，以「Gold for China...and more Covid-19 cases 」為標題，除了報道楊倩的成績外，也同時在文中提及在24日又發生多起奧運相關人員確診新冠肺炎的事件。

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這樣的標題引發了中方的不滿，除了多名網紅、明星在社群上批評，環球時報也刊發評論「中國運動員勇奪首金，美國媒體CNN就又來噁心人了」、「CNN究竟是無心之舉？還是有意為之？報道操作手法過於低級了一點」。

目前，CNN網站已撤下這篇引起中方不滿的報道，而改為單純敘述楊倩奪金的新聞，標題為中國奪得東京奧運首面金牌（China has won the first gold medal of the Tokyo Olympics）。

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責任編輯：鄧國強

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