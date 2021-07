【東京奧運】這張中國選手照片  中國使館批路透社醜化

中國隊選手這兩天在東京奧運賽場都有金牌斬獲,相關新聞報道卻意外成為另一個戰場。中國駐外使館在Twitter(推特)發出貼文,指路透社對女子舉重選手侯志慧奪金,刻意選一張不好看的照片意圖醜化,「相當丟臉」。

此外,CNN報道奪下今年賽會首金的女子射擊選手楊倩時,一併提及選手村中的新冠疫情,也引發中方不滿。

【東京奧運】中國體操小花用「抗日歌曲」當背景 衝上微博熱搜(有片)

【東京奧運】20年前被棄養中國女孩 如今為加拿大奪東奧首金

事緣於路透社24日的報道提及,中國女子舉重選手侯志慧在49公斤級比賽,同時創造抓舉、挺舉和總成績三項奧運會紀錄,戰勝印度與印尼的選手,為中國拿下本屆賽會的第二面金牌。新聞並搭配一張侯志慧奮力舉起槓鈴時的照片。

中國駐斯里蘭卡大使館 談侯志慧照片

事後,中國駐斯里蘭卡大使館在當地時間24日於推特(Twitter)轉發這則報道,並批評路透社蓄意選了一張不好看的照片,非常丟臉。

中國駐斯里蘭卡大使館在推特貼文中批評,路透社在眾多的照片中選了這張,顯示出他們的醜陋,「不要將政治和意識形態置於運動之上,並稱自己是公正的媒體,非常丟臉。尊重奧林匹克精神吧」。

Among all the photos of the game, @Reuters has chosen this one, which only shows how ugly they are.

Don't put politics and ideologies above sports, and call yourself an unbiased media organization. Shameless.