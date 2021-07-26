【中美會談】中方向美提兩張「糾錯」清單 趙立堅補充4個停止（第二版）

▲ 【中美會談】中方向美提兩張「糾錯」清單 趙立堅補充4個停止

中美天津會談於周一（26日）上午舉行。中國外交部副部長謝鋒同美國國務院常務副國務卿舍曼將進行會談。在會談結束後舉行的吹風會上，謝鋒表示，會談中，中方還向美方提出兩份清單，一份是要求美方糾正其錯誤對華政策和言行的清單，一份是中方關切的重點個案清單。

（新增5至10段外交部發言人趙立堅回應）

謝鋒回應道，在糾錯清單裡，中方敦促美方無條件撤銷對中共黨員及家屬的簽證限制，撤銷對中方領導人、官員、政府部門的制裁，取消對中國留學生的簽證限制，停止打壓中國企業，停止滋擾中國留學生，停止打壓孔子學院，撤銷將中國媒體登記為「外國代理人」或「外國使團」，撤銷對孟晚舟的引渡等等。

兩份清單內容曝光

在中方關切的重點個案清單裡，中方主要就中國部分留學生赴美簽證遭拒，中國公民在美遭受不公正待遇，美不法分子滋擾、衝撞我駐美使領館，美國國內仇亞、反華情緒滋長，中國公民遭暴力襲擊等個案向美方表達嚴重關切，要求美方儘快解決，切實尊重、保護中國公民和機構在美的合法權益。

謝鋒也提到，會談中，除了闡述對中美關係的原則立場，敦促美方改變極其錯誤的對華認知和極其危險的對華政策，中方還重點就美方在新冠病毒溯源、台灣、涉疆、涉港、南海等問題上的錯誤言行向美方再次表達強烈不滿，要求美方立即停止干涉中國內政，停止損害中國利益，停止踩紅線和玩火挑釁，停止打著價值觀幌子搞集團對抗。敦促美方，千萬不要低估14億中國人民維護國家主權、安全和發展利益的堅強決心、堅定意志和強大能力。

另一方面，中國外交部發言人趙立堅周一主持招開例行記者會時，被記者問及舍曼在天津的訪問進展，中方如何評價？

趙立堅表示，舍曼的訪問還在進行之中，中方已經發布了有關的消息稿。在雙方的會談中，中方直面兩國關係中存在的問題，開誠佈公地闡明了中方對發展中美關係的態度和立場，明確反對美方干涉中國內政、損害中國利益，明確要求美方改弦易轍，糾正錯誤。

他又指，同時雙方也就各自共同關心的廣泛議題深入交換了意見，美方就氣候變化、伊朗和朝核等問題尋求中方的合作與支持。事實上，中方在這些問題上一直負責任地發揮著建設性作用。

「需要強調的是，合作需要以互信為基礎，以互利為前提，以良好的雙邊關係氛圍為必要條件」，趙立堅指出，美方應當樹立正確的合作觀，不能一邊尋求合作，一邊損害中國利益，這是行不通的。

趙立堅表示，會談中除了闡述對中美關係的原則立場，敦促美方改變極其錯誤的對華認知和極其危險的對華政策，中方還重點就美方在新冠病毒溯源、台灣、涉疆、涉港、南海等問題上的錯誤言行向美方再次表達強烈不滿，要求美方立即：

停止干涉中國內政

停止損害中國利益

停止踩紅線和玩火挑釁

停止打著價值觀幌子搞集團對抗

「我們敦促美方千萬不要低估14億中國人民維護國家主權、安全和發展利益的堅強決心、堅定意志和強大能力」，趙立堅說，總體看，這次會談深入坦率，增進了對彼此立場的了解，對爭取下一階段中美關係健康發展是有益的。

▲ 外交部副部長謝鋒

▲ 美國常務副國務卿舍曼

天津中美會談開始 謝鋒：中美僵局在於美國一些人當中國假想敵

美國副國務卿舍曼訪中國為何選天津？外交部：兩原因

責任編輯：李冰琪

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁