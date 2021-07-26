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煙花二次登陸 浙江高架橋忽然變登高「停車場」（有片）

社會熱點 15:39 2021/07/26

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煙花二次登陸 浙江高架橋忽然變登高「停車場」

颱風烟花在江蘇、浙江及上海一帶海域徘徊，強風暴雨造成多地淹水、停電。中央氣象台通報，颱風「煙花」周一上午9時50分前後，在浙江嘉興平湖市沿海再次登陸。汲取河南暴雨慘劇經驗，浙江車主紛紛「登高」把車子開上高架橋，令橋面變了「停車場」。

河南鄭州地鐵日前淹水造成12死慘劇，外界質疑列車未能及時停運，是造成悲劇的原因之一。浙江省省長鄭柵潔近日前往杭州地鐵站等地檢查防颱工作時強調，地鐵站地勢較低，遇到突發狀況，不能層層等命令。

此外，「汲取」河南鄭州大量車輛被積水浸沒的教訓，浙江寧波市車主在颱風來臨前將車停在市內的高架橋上。

浙江寧波市明州高架橋  停了不少私家車

其中，極目新聞報道，周日下午在浙江寧波市明州高架橋，橋兩邊停了不少私家車。

河南洪水將流向何方？這地區嚴陣以待

河南鄭州1小時灌100多個西湖 1天怎能下了1年雨!?

網上也傳出短片，顯示浙江寧波市的車主，「汲取」河南鄭州大量車輛被積水浸沒的教訓，在颱風來臨前將車停在市內的高架橋上，化身「空中停車場」，稱可以避免車輛被積水淹浸。

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有網民稱，這些車主寧願被交警罰款，也要把車停到高架橋上。也有網友擔心，「這麼多車，加上颱風，橋有可能被壓塌」。

烟花颱風周日中午在浙江舟山群島登陸後，路徑轉而偏北。中國氣象部門指，烟花周二（26日）二次登陸，之後會給華東地區帶來持續性強降雨和大風天氣，同時正值天文大潮期，風、雨、潮交互作用下，水情不可輕視。

浙江已緊急撤離及安置160萬人

氣象部門提醒，浙江、上海、江西、江蘇、安徽等地公眾需防範城鄉內澇、中小河流洪水、山洪等災害的發生。此外，山東、河南等地也需密切關注「烟花」的未來移動趨勢和影響，做好防雨防災各項工作。

截至周日晚，浙江已緊急撤離及安置160萬人，上海撤離36萬人，江蘇撤離1萬多人。

此外，河南洪災仍持續，據河南官方通報，截至周日中午，河南暴雨災情死亡人數升至63人，仍有5人失蹤，受災人口逾1100萬。

河南暴雨破歷史極值：鄭州內澇 乘客困地鐵、汽車被沖走（組圖）

颱風煙花不排除浙江近海北上可能 上海嚴陣以待

責任編輯：鄧國強

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