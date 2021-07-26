煙花二次登陸 浙江高架橋忽然變登高「停車場」（有片）

上一篇文章
【東京奧運】中國水球女隊長顏值震撼 有人說她美過張柏芝（多圖）
颱風烟花在江蘇、浙江及上海一帶海域徘徊，強風暴雨造成多地淹水、停電。中央氣象台通報，颱風「煙花」周一上午9時50分前後，在浙江嘉興平湖市沿海再次登陸。汲取河南暴雨慘劇經驗，浙江車主紛紛「登高」把車子開上高架橋，令橋面變了「停車場」。
河南鄭州地鐵日前淹水造成12死慘劇，外界質疑列車未能及時停運，是造成悲劇的原因之一。浙江省省長鄭柵潔近日前往杭州地鐵站等地檢查防颱工作時強調，地鐵站地勢較低，遇到突發狀況，不能層層等命令。
此外，「汲取」河南鄭州大量車輛被積水浸沒的教訓，浙江寧波市車主在颱風來臨前將車停在市內的高架橋上。
浙江寧波市明州高架橋 停了不少私家車
其中，極目新聞報道，周日下午在浙江寧波市明州高架橋，橋兩邊停了不少私家車。
網上也傳出短片，顯示浙江寧波市的車主，「汲取」河南鄭州大量車輛被積水浸沒的教訓，在颱風來臨前將車停在市內的高架橋上，化身「空中停車場」，稱可以避免車輛被積水淹浸。
有網民稱，這些車主寧願被交警罰款，也要把車停到高架橋上。也有網友擔心，「這麼多車，加上颱風，橋有可能被壓塌」。
烟花颱風周日中午在浙江舟山群島登陸後，路徑轉而偏北。中國氣象部門指，烟花周二（26日）二次登陸，之後會給華東地區帶來持續性強降雨和大風天氣，同時正值天文大潮期，風、雨、潮交互作用下，水情不可輕視。
浙江已緊急撤離及安置160萬人
氣象部門提醒，浙江、上海、江西、江蘇、安徽等地公眾需防範城鄉內澇、中小河流洪水、山洪等災害的發生。此外，山東、河南等地也需密切關注「烟花」的未來移動趨勢和影響，做好防雨防災各項工作。
截至周日晚，浙江已緊急撤離及安置160萬人，上海撤離36萬人，江蘇撤離1萬多人。
此外，河南洪災仍持續，據河南官方通報，截至周日中午，河南暴雨災情死亡人數升至63人，仍有5人失蹤，受災人口逾1100萬。
河南暴雨破歷史極值：鄭州內澇 乘客困地鐵、汽車被沖走（組圖）
責任編輯：鄧國強
緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道