【東京奧運】男子雙人10米跳水中國失金 英國戴利仔組合奪冠

上一篇文章
煙花二次登陸 浙江高架橋忽然變登高「停車場」（有片）
東京奧運男子雙人10米高台跳水決賽，中國隊曹緣、陳艾森組合以1.23分之差，敗予英國跳手名將「戴利仔」組合，失落金牌。曹緣、陳艾森在第4跳出現失誤，儘管最後第6跳表現優秀，還是以些微差距只能拿下銀牌。合計女子雙人3米板金牌，中國跳水「夢之隊」在東京奧運暫時合計獲得一金一銀。
男子雙人10米高台跳水決賽周一（26日）下午舉行，曹緣、陳艾森頭3跳都表現穩定領先，但第4跳只獲得73.44分，累計275.82分。
英國組合戴利（Tom Daley）、馬蒂李（Matty Lee）在第4跳則獲得93.96高分，累計281.04分反超中國。
到了第5跳，英國組合獲得89.76分，累計370.80分；曹緣、陳艾森獲93.24分，累計369.06分，將差距收窄。
在最關鍵的第6跳也是最後一跳，英國組合有超水準發揮，獲101.01分，累計471.81分；曹緣、陳艾森雖然抵住壓力，拿出更好表現獲得101.52分，但最終累計仍只有470.58分，獲得銀牌。
中國隊最後一跳分數未出時，戴利和馬蒂李表情也相當緊張，但當分數一出，兩人即知道奪金歡呼擁抱。
銅牌由俄羅斯奧委會組合以439.92總分獲得。
【東京奧運】張雨霏這樣克服焦慮變「愛笑女孩」 百米蝶泳奪銀猶榮（多圖）
緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道
責任編輯：連兆鋒