A股教育白酒重挫 創指收跌2.8%失守3400 一度跌5%

受中美高層會談釋出不樂觀信號、中央加強教育監管等因素影響，A股白酒、醫美概念跌幅居前，教育板塊大幅下挫，創指一度跌逾5%，滬指一度跌逾3%。截至收市，滬指報3467點，跌2.34%；創指報3371點，跌2.84%。

監管風暴來襲 A股大跌

今日A股三大指數集體低開，之後大幅下挫。午後繼續跳水，盤中滬指一度跌穿年線，為2020年7月以來首次，創指一度跌逾5%，寧德時代、邁瑞醫療、愛爾眼科等權重持續走低，隨後指數略有回暖，跌幅均收窄至3%，兩市成交額連續四個交易日破萬億，北向資金流出過百億。

截至收盤，滬指跌2.34%，失守3500點，報3467點，成交額達6391億元；深成指跌2.65%，報14630點，成交額達7799億元；創指跌2.84%，失守3400點，報3371點，成交額達3184億元。兩市合計成交達14190億元，連續4日超過萬億元。

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板塊方面，國防軍工、半導體板塊漲幅居前，白酒、醫美概念跌幅居前。受義務教育「雙減」政策出台消息影響，教育板塊大幅下挫。截至收市，豆神教育、全通教育、方直教育、科德教育大跌，勤上股份、學大教育、昂立教育、美吉姆、凱文教育、中公教育跟跌。

「雙減」政策力度史無前例

平安證券指出，本次「雙減」文件落地的力度是史無前例的，K12（小學、初中及高中階段的教育）教培機構的業務空間幾乎被完全限制， 如果各地完全執行，則行業內相關公司將受到徹底打擊（部分機構含成人職教等其他業務除外）。目前來看，各教培機構已經開始積極向素質、成人職教等領域轉型，但是這些領域的用戶畫像、運營模式、教研體系等與K12教培都不一樣，能否轉型成功有待觀察。

多間A股上市公司稍早前已對「雙減」政策作出回應。豆神教育稱，該政策將對公司營業收入、利潤產生重大不利影響。勤上股份稱，教育培訓行業的巨大政策變化將對全資子公司龍文教育和公司的整體經營情況產生重大不利影響。

科德教育則表示，根據已公布的政策，公司經營業務受到行業政策影響有限，將密切關注K12教育行業政策法規的變化情況，積極探索布局政策更為鼓勵的職業教育、素質教育。

責任編輯：尹航

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