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【東京奧運】中國水球女隊長顏值震撼  有人說她美過張柏芝（多圖）

社會熱點 16:36 2021/07/26

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【東京奧運】中國水球女隊長顏值震撼  有人說她美過張柏芝。

東京奧運會如火如荼進行中，中國體育代表團派出400多位選手參與盛事，部份選手顏值超高成焦點。其中，23歲的國家女子水球隊隊長熊敦瀚出征前，在微博放上場地訓練的照片；她超高顏值，加上出水芙蓉的曼妙身姿，在社交媒體上引起不少人大嘆驚豔，忍不住直呼「秒殺一眾明星」。

照片中可見，熊敦瀚站在游泳場前，似乎剛結束訓練，所以身上還穿著紅色訓練服，臉頰上也還殘存著水珠。不過，最令網友矚目的是，熊敦瀚顏值很高，有著一雙炯炯有神的大眼睛、高鼻樑，配上紅潤的嘴唇，氣色十足，引發話題。

年僅23歲 已是中國水球國家隊「大姐大」

據了解，熊敦瀚是湖南省岳陽市岳化人，身高178厘米，雖出生於1998年11月11日，年僅23歲，但中國女子水球隊2004年才成立，而且她也待了近10年的時間，期間獲得成績和榮譽無數，所以在國家隊中，她不僅是全隊的顏值擔當，在實力和資歷上，也可謂是「大姐大」了。

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【東京奧運】張雨霏這樣克服焦慮變「愛笑女孩」 百米蝶泳奪銀猶榮（多圖）

【東京奧運】20年前被棄養中國女孩  如今為加拿大奪東奧首金

值得一提的是，今年中國隊運動員男女比例中，女子運動員的比例高達69%，為歷屆新高。不過，熊敦瀚作為其中一員，格外受到關注。許多網友紛紛留言：

有點像張柏芝
氣質更勝張柏芝
才23，看起來好有氣質
好好看，秒殺一眾明星

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責任編輯：鄧國強

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