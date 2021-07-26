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中美天津會談畫面曝光 美方紫髮女翻譯又現身搶鏡

國情動向 17:38 2021/07/26

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中美天津會談畫面曝光 美方紫髮女翻譯又現身搶鏡

中國及美國外交官員周一（26日）在中國天津會談。中美天津會談被喻為，中美4月美國阿拉斯加會談的第二回合，而從中方發佈消息看，中美在天津會談亦有一番激烈較量。中美天津會談畫面顯示，阿拉斯加會談美方女翻譯員鐘嵐今次也在場，繼續擔任這個角色。而鐘嵐今次也是一頭紫灰色短髮示人，加上她身穿無袖衣服，在場內顯得相當搶鏡。

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鐘嵐是美籍華人，英文名使用複姓，全名為Lam Chung-Pollpeter。天津會談畫面可見，鐘嵐就坐在訪華美國常務副國務卿舍曼（Wendy Sherman）右手邊。美方對面則是以中國外交部副部長謝鋒為首一方。

鐘嵐是場內唯一身穿無袖上衣者，而其他人都穿著西裝或套裝。鐘嵐今次打扮，可謂比她在阿拉斯加會談身穿灰色套裝更加出位。

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紫髮女翻譯身份曝光 中美會談前特朗普「御用」

布林肯身旁紫髮女搶鏡 美國外交捱批不專業

鐘嵐其實來頭不小。她畢業於明德大學蒙特雷國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies at Monterey）。這所學院有翻譯界哈佛之譽，是世界三大頂級翻譯學院之一，而鐘嵐也被視為美國政府3位頂級中文翻譯官之中，水平最高者。

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不過，鐘嵐除了因為她染紫色頭髮出場外交場合而惹起議論，她在4月阿拉斯加中美會談亦被指表現失準。鐘嵐當時翻譯受到質疑有欠準確，並讓美國國務卿布林肯、國安顧問沙利文話顯得更具攻擊性。

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責任編輯：連兆鋒

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