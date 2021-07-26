▲ 【東京奧運】中國跳水老將綁繃帶奪金 直播員邊說邊硬咽

東京奧運會跳水女子雙人三米跳板決賽周日（25日）登場，中國老將施廷懋、王涵這對組合，為中國代表團奪得本屆奧運會第四枚金牌。掌聲背後，環球網報道此戰的一個細節，兩名女將原來是腳綁繃帶、帶傷上陣，現場直播的解說員不禁哽咽。

在東京水上運動中心觀戰的中國跳水隊教練員、施廷懋在重慶隊的主教練牛奔表示，「受疫情影響的奧運會等待了五年，苦練了五年，隊員很不容易。我對施廷懋和王涵的組合比較放心，她們跳出了自己的訓練水平」。

跳水女子雙人三米跳板 施廷懋、王涵奪標

值得注意是，長期高強度訓練讓施廷懋、王涵身上的傷患不斷累積，周日直播賽事的鏡頭，也拍到他們兩人雙腳腳踝上，纏著厚厚的繃帶。

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環球網報道，當看著兩名選手腳纏繃帶參與跳水比賽的身姿，做現場轉播的解說員也忍不住哽咽說，「2009年在羅馬，那是王涵第一次代表中國隊參加世界級的大賽，當時18歲的小姑娘，現在要熬到30歲，才站在奧運會的舞台上，太不容易了......」

對此內地網民也紛紛留言 :

看跳水看哭了，中國隊腳踝上全是繃帶，從18歲等到30歲，帶不容易了。 看他們腳上、身上的繃帶，真的能想像成功的背後他們付出多少努力，謝謝妳們，妳們好棒！解說哽咽的時候，我也哭了，中國的女孩們真了不起！

另一方面，施廷懋在重慶的家中，父母、爺爺、嫲嫲等親戚在電視前見證了她獲得奧運第三金。

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「看到孫女奪冠，我太激動了」，施廷懋的爺爺眼眶有點濕潤，施廷懋父母反而從容淡定。

施廷懋母親蒙鏡碧說，「我和她父親很平靜，也不緊張。我們很了解自己的孩子，只要她自己決定做的事情，肯定會穩定地做好，我們向來對她很放心」。

施廷懋母：快30歲的運動員 都受過很多傷

但蒙鏡碧隨後也哽咽說，「快30歲的運動員受過很多傷，肩傷、腰傷都有，帶著這麼多傷比賽，作為母親真的很心疼，她很不容易」。

「施廷懋一直都是帶傷堅持訓練和比賽，去年10月她回重慶比賽匆匆和我們見了一面，已經很久沒見面了。在電視上感覺她又瘦了一點。之前我們交流過，這是她最後一屆奧運會了，希望她全力以赴不留遺憾。金牌是一個好的開端，希望8月1日再接再厲，再拿一枚金牌」，蒙鏡碧說。

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責任編輯：鄧國強

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