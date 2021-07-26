【東京奧運】女排明上演中美對決 中國之前大勝3:0

被寄予厚望的中國女排代表隊，明日（27日）早上將迎戰現今世界排名第一的美國，首輪意外失利後，這場硬仗將考驗中國隊的心態和調整能力。中美大戰在內地受非常大的關注，而值得一提的是，兩隊最近一次對決，是在今年6月底的世聯賽收官戰上，中國女排當時以3:0大勝美國隊。

新華社指出，在東京奧運會周期，中國女排主力陣容更加成熟，展現出了較強的統治力，這不會因為一場失利而改變。從中國隊和土耳其隊的比賽來看，恰恰因為中國隊在過去幾年實力超群、暴露在明處，對手對中國隊進行了深入的有針對性的研究，相反，中國對對手的衝擊力卻準備不足。

由於疫情關係，中國隊和美國隊最近兩年的交鋒機會不多。 在2019年世界杯賽上，中國隊和美國隊的較量被視為潛在的「冠軍之戰」，結果準備充分的中國隊以3:0完勝。 不久前的世界女排聯賽，後半程派出主力陣容的中國隊，在最後一輪輕取有所保留的美國隊，終結後者的14連勝。

但這並不意味著明的比賽會像前兩次那樣輕鬆，排球比賽比的就是抑制和反抑制，既要靠雙方隊員的實力，也要靠雙方主教練的鬥智斗勇和臨場應變。美國隊主教練也是一位足智多謀的優秀教練，他和郎平的較量令人期待。文章指，首戰失利給中國女排的征程帶來挑戰，不過迎接挑戰也是強者的天職。

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責任編輯：陳建錫