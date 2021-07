美國務院：舍曼向王毅提新疆、香港議題 稱不尋求衝突

美國副國務卿舍曼26日在天津與中國國務委員兼外長王毅會晤,美國務院發表聲明指,雙方就一系列議題進行了坦誠、開放的討論,舍曼提及新疆、西藏、香港的人權議題,對中國破壞國際秩序,但強調美國不尋求與衝突。外交部稍早前披露,中方在會談上要求美方勿干涉內政、損害中國利益,停止玩火挑釁。

聲明指,中國一系列舉動,與美國、美國盟友與伙伴的價值觀及利益相違背,舍曼在會談中對此表示關注,認為會破壞國際秩序。舍曼又提及美國與加拿大公民在中國被扣押的個案、中國在互聯網空間的行為,以及關注對中方不願意就二階段新冠病毒溯源與世界衛生組織合作一事。

但舍曼強調不尋與中國衝突(we do not seek conflict with the PRC),並肯定在應對氣候危機、禁毒,以及地區局勢等領域合作的重要性。

▲ 趙立堅透露,中方會談上要求美方停止干涉內政

在北京,外交部發言人趙立堅表示, 在雙方會談中,中方直面兩國關係中存在的問題,明確反對美方干涉中國內政,要求美方改弦易轍,糾正錯誤。中方還重點就美方在新冠病毒溯源、台灣、涉疆、涉港、南海等問題上的錯誤言行向美方再次表達強烈不滿,敦促美方不要低估14億中國人民維護國家主權的意志。

趙又指, 美方就氣候變化、伊朗和朝核等問題尋求中方支持。他呼籲美方樹立正確的合作觀,不能一邊尋求合作,一邊損害中國利益,這是行不通的。但他亦提到,這次會談深入、坦率,增進了中美對彼此立場的了解,對爭取下一階段中美關係健康發展是有益的。

