中美天津會談王毅向舍曼表明底線 美國不得做這3件事

美國常務副國務卿舍曼（Wendy Sherman）訪中國，周二（26日）在天津與中國國務委員兼外交部長王毅會面。王毅與舍曼會談時，就中美應就如何有效管控分歧，防止中美關係失控，提出中方三點要求，明確三條底線。

王毅向舍曼表明，第一，美國不得挑戰、詆毀甚至試圖顛覆中國特色社會主義道路和制度。

「中國的道路和制度是歷史的選擇，也是人民的選擇，事關14億中國人民的長遠福祉，事關中華民族的前途命運，是中方必須堅守的核心利益。」

第二，王毅指出，美國不得試圖阻撓甚至打斷中國的發展進程。

「中國人民當然也有過上更美好生活的權利，中國也有實現現代化的權利，現代化不是美國的專權，這涉及人類的基本良知和國際公義。中方敦促美方盡快取消對華實施的所有單邊制裁、高額關稅、長臂管轄以及科技封鎖。」

第三是，美國不得侵犯中國國家主權，更不能破壞中國領土完整。

王毅強調，涉疆、涉藏、涉港等問題從來不是甚麽人權、民主問題，而是反「疆獨」、反「藏獨」、反「港獨」的大是大非問題，任何國家都不會允許國家主權安全受到損害，至於台灣問題，更是重中之重。

「兩岸雖尚未統一，但大陸和台灣同屬一個中國、台灣是中國領土一部分這一基本事實從來沒有改變，也不會改變。如果『台獨』膽敢挑釁，中國有權利採取任何需要的手段予以制止。我們奉勸美方在台灣問題上務必恪守承諾，務必慎重行事。」

中方對美提兩張「糾錯清單」 趙立堅補充4個停止

天津會談畫面曝光 美方紫髮女翻譯又現身搶鏡

美方聲明：美國歡迎高強度競爭 不求與中國衝突

較早前，舍曼亦與中國外交部副部長謝鋒會談。美國國務院發表聲明稱，舍曼與中方官員會談期間，向中方表達了對河南省水災遇難者表示哀悼，舍曼與中方官員就一系列議題有坦誠和開放討論，展示了保持兩國間溝通渠道開放的重要。

美方聲明稱，舍曼強調美國歡迎與中國高強度競爭，美方希望鞏固自身競爭優勢，但並不尋求與中方衝突；舍曼又向中方提出美方一系列關注，包括中方「損害基於規則國際秩序的行為」，以及香港、新疆、西藏等「人權議題」，和網絡、台海、東海南海行為等。

聲明表示，舍曼又向中方提及有美國及加拿大公民在中國受扣押事宜，並重申對中方是否願意配合世衛組織第二階段新冠病毒溯源的關注；與此同時，舍曼強調美中就氣候變化、禁毒、反核擴散、朝鮮、伊朗、阿富汗、緬甸等全球議題合作的重要。

謝鋒：中美僵局在於美國一些人當中國假想敵

美國務院：舍曼向王毅提疆港議題 稱不尋求衝突

「不吃這一套」 趙立堅：美沒資格從實力地位與中國打交道

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒