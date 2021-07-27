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【東京奧運】中國女排對美國硬仗 局數0比3敗陣已輸兩場

社會熱點 11:52 2021/07/27

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【東京奧運】中國女排對美國硬仗 局數0比3敗陣已輸兩場

東京奧運女排小組賽中美大戰。中國女排周二（27日）迎戰美國女排，局數0比3敗陣。中國女排繼對土耳其女排後，在東京奧運小組賽已連輸兩場。中國女排對美國女排，全局比賽兩隊分數都咬得得緊，基本上是你得一分我得一分。中國女排朱婷今場仍是帶傷上陣，右手手腕縛著繃帶。

中國女排在小組賽接下來還有3場比賽。下場在周四（29日）中國時間下午3時25分，對手是俄羅斯奧委會女排。俄羅斯奧委會女排在周二比賽，以局數3比0全勝阿根廷女排。

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中國女排對美國女排，第一局雙方勢均力敵，一度戰至24平手，需要「刁時」。中美女排接著再打成27分平手，美國女排然後連得2分，首先拿下第一局。

在第二局，美國女排在最後幾分才把分數拉開，以25比22贏得這一局。

到了第三局，雙方仍是一分一分地僵持，而美國女排同樣在後段方能把比數拉開，以25比21，局數直落3比0戰勝中國女排。

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【東京奧運】射擊隊奪中國第7金 混合團體手槍勝俄羅斯奧委會

中國女排與美國女排上一次交手，是今年6月底世聯賽收官戰，中國女排當時以3比0局數全勝美國女排。

中國女排在東京奧運賽事所屬的B組，被喻為「死亡之組」，對手除了土耳其，還有美國、俄羅斯、意大利以及阿根廷。至目前，中國女排、阿根廷女排在小組內都連輸兩場，暫時排名小組最後兩位。小組6隊之中，只有排名最高4隊能夠出線晉級8強。

美國女排在周日（25日）首場小組賽則以3比0局數，大勝阿根廷女排。美國女排至今連勝兩場，小組內暫時排第一。

【東京奧運】中國健兒失金要哭要道歉？中紀委有話說

日本、巴西、塞爾維亞、南韓、多明尼加共和國、肯尼亞則在A組。

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中國女排在周日東京奧運首場小組賽上，面對土耳其女排，爆冷直落3局大敗，而且第二第三局都大比數輸14比25。主教練郎平賽後對結果也坦言「挺吃驚的」。郎平亦透露，中國女排隊長右手手腕有傷，用不上勁，全隊需要「盡量彌補」。

【東京奧運】中國女排首戰大敗郎平吃驚 揭隊長朱婷有傷

【東京奧運】女排中美對決 中國之前大勝3:0

【東京奧運】中國女排首戰失利 直落3局輸土耳其

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責任編輯：連兆鋒

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