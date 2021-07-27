【新冠疫情】南京疫情鎖定Delta 內地再增31本土確診均在江蘇

南京疫情形勢仍然嚴峻，南京周二（27日）上午舉行新冠肺炎疫情防控新聞發佈會時通報，引起本輪疫情的病毒株是Delta病毒。另外，內地26日再增31宗本土確診病例，均來自江蘇。

央視新聞客戶端消息，南京市疾控中心副主任丁潔表示，從完成的病例來看，目前引起南京疫情的毒株是德爾塔（Delta）毒株，「從此前相關的疫情來看，這個毒株有一些新的特點，它對身體的適應力增強，傳播速度比較快，病毒的載量比較高，治療時間比較長，也比較容易發展成為重症。」

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應對疫情升級，南京市疾控中心也宣布，所有小區（社區）全面實行出入嚴格管控，快遞、外賣人員一律不得進入小區，由業主到指定地點自行領取。此外，非居住本社區的中高風險地區人員一律不得進入，其他非本社區人員和車輛則一律嚴控。

南京新增11地調整為中風險地區

至於疫情最初發生的南京祿口機場，也同步升級管制措施。據了解，祿口機場及相關工作人員進行全面封閉管理，對駐場單位人員進行疏散、集中隔離。

此外，南京市衛健委副主任楊大鎖表示，27日起，南京新增11地調整為中風險地區。

據國家衛健委27日通報指，26日新增71宗確診病例，其中31宗為本土病例（均來自江蘇），40宗為境外輸入病例，無死亡病例，另新增20宗無症狀感染者，其中17宗為境外輸入，3宗為本土，均為遼寧省。

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責任編輯：李冰琪

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