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【東京奧運】中國健兒失金要哭要道歉？中紀委有話說

社會熱點 12:19 2021/07/27

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【東京奧運】中國健兒失金要哭要道歉？中紀委有話說

東京奧運如火如荼進行中，中國代表隊在多個項目中失利，有參賽健兒失金後紛紛渾淚道歉；其中，奧運史上首場乒乓混雙決賽，但中國選手許昕與劉詩雯，最終敗給日本，劉詩雯事後表示，對結果覺得難以接受、感覺對不起團隊。中紀委對健兒道歉現象作評論，直指「屏幕前的我們都樹立理性金牌觀、勝負觀」，

東京奧運會體操男團決賽周一（26日）晚登場，由林超攀、孫煒、肖若騰、鄒敬園組成的中國男子體操隊，以261.894的總得分摘下東京奧運會體操項目男子團體賽銅，金牌由俄羅斯奧委會隊獲得，日本隊獲得銀牌。

體操男團中國僅得銅　隊員：對不起大家

賽後，中國隊4名隊員對於比賽的進程都並不滿意，鄒敬園表示，「可能還是壓力有點大，到後面發揮得都是有點緊」。

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肖若騰則說「對不起大家，對不起兄弟們」。林超攀也表示，「今天還是比較遺憾，一進場我的自由操就失敗了，感覺很對不起大家，對不起兄弟們，大家都已經付出了這麼多」。

為賽敗道歉的不只有體操男團，東京奧運周一（26日）晚進行奧運史上首場乒乓混雙決賽，但中國選手許昕與劉詩雯，最終敗給日本－－五年備戰付諸東流，志在必得的一塊金牌被東道主拿走。

對於中國隊今次在東奧失利，劉詩雯說，首先對於這個結果，自己很難以接受。「覺得還是對不起我們這個團隊。備戰期間整個球隊付出很多，包括主席也一直在盯我們。但是今天比賽的過程和結果沒有做到我們的最好，我覺得併不滿意，也不太能接受這個結果」。

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而在訪問中，劉詩雯泛起了淚光。許昕也說，「我們兩個首先是沒給自己一個好的結局......全國球迷都在關注這場決賽，這個結局整個中國隊都接受不了」。

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中紀委旗下的《中國紀檢監察報》評論了東奧中國健兒的道歉現象，直指社會對於衝擊金牌而未能如願的中國選手，應少一些苛責，多幾分理解。摘金了不起，爭銀奪銅一樣值得點贊。

中紀委報紙：要樹立理性金牌觀

該報指，「站上奧運賽場的每位健兒都不容易，都是好樣的。他們為國出征，在賽場上揮灑汗水；他們為國拼搏，付出了常人難以想像的努力甚至犧牲」。

文章說，「也希望屏幕前的我們都樹立理性金牌觀、勝負觀，去享受更快、更高、更強、更團結的奧林匹克精神，去共情賽場上那些歡笑與淚水、緊張與鎮定、拼搏與堅持、奮鬥與不屈、欣喜與遺憾……因為，這些正是人類最動人的表情、最可貴的品質」。

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責任編輯：鄧國強

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