【中英關係】中國使館懟英：炮艦外交行不通 傳英擬剔除中廣核

中國駐英使館發言人回應英國國防大臣華萊士（Ben Wallace）涉南海問題言論時，指出在21世紀的今天，英方搞「炮艦外交」早已行不通。奉勸英方尊重中方在南海的主權和權益，停止在南海挑釁滋事，以免進一步干擾中英關係。

另外， 路透社及彭博社等引述消息指，英國政府正研究將中國國營核能公司中國廣核集團（CGN），從英國未來所有電力建設計劃中移除。中國駐英使館回應稱，堅決反對任何出於政治目的，或因第三方阻撓下限制中國企業正常進入英國市場的做法。

駐英使館：英方不要把手伸得太長

華萊士近日在出訪越南期間談及南海問題，稱反對中國對南海「九段線」及有關島礁的主張，支持2016年南海仲裁案仲裁結果；英將加強在印太地區海上力量，維護基於規則的國際秩序等。

據中國駐英使館官網周二（27日）發消息，使館發言人回應記者相關提問時表示，中方對此強烈不滿，堅決反對；中方也將堅定不移地維護南海地區和平穩定。他續指，中國在南海的主權和權益是在長期歷史過程中形成的，不容任何人挑戰。英方的表態，罔顧南海問題的歷史經緯和客觀事實，給南海地區和平穩定帶來了消極影響，是極不負責任的；奉勸英方好好讀一讀歷史，學會尊重歷史和事實。

發言人又稱，南海仲裁案仲裁庭所謂裁決完全是非法的、無效的。中國不接受、不參與仲裁案，不接受、不承認該裁決。南海仲裁案就是一場徹頭徹尾的政治鬧劇，美國是鬧劇的始作俑者和幕後操手。奉勸英方不要隨美起舞，否則只會搬起石頭砸自己的腳。

他指出，中方一貫堅持通過友好談判協商解決處理南海問題。在包括中國在內的地區國家共同努力下，南海一直保持着暢通安全，英方所謂南海航行自由受到威脅的說法純屬無稽之談。再加上，英方一面口口聲聲「堅持基於規則的國際秩序」，一面卻對國際法和國際規則合則用、不合則棄，這是典型的雙重標準和偽君子。英方派航母戰鬥群跑那麽遠到南海挑事生非、秀肌肉，加劇南海軍事緊張形勢，反問到底誰在「威脅航行自由與安全」？

他續稱，在21世紀的今天，英方搞「炮艦外交」早已行不通了。作為域外國家，英方不要把手伸得太長。奉勸英方尊重中方在南海的主權和權益，停止在南海挑釁滋事，停止損害南海地區和平穩定，以免進一步干擾中英關係。

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另外，綜合路透社及彭博社等報道，英國政府正在研究如何將中國核能公司中廣核，從英國未來所有電力項目中剔除，反映中英關係持續惡化。

2137億核電計劃恐遭叫停

報道指，此舉將影響中廣核位於英國東部薩福克郡（Suffolk）、價值200億英鎊（約2137億港元）的Sizewell C核電站計劃。該計劃由中廣核與國電力公司（EDF）共同投資，中廣核佔兩成股權，EDF則佔股八成。

報道引述消息人士指，英方已經與EDF商討，為項目尋找新的合作伙伴。另一名消息人士稱，英國首相府不希望中廣核參與任何一個項目，但希望中廣核能在無異議情况下退出。中廣核及EDF均未就報導作出回應。

另外，中廣核在雅息士郡（Essex）計劃建造的Bradwell-on-Sea項目提案，正處於英國監管當局的批核程序階段，但預計將面臨風險。一名消息人士表示，該核電站興建計劃目前無望啟動：「中廣核沒有機會興建Bradwell核電站。根據我們看到（英國）對待華為的方式來判斷，唐寧街首相府不會允許由一家中國企業建造新核電站。」

英國商業、能源和工業戰略部(Department forBusiness, Energy and Industrial Strategy，BEIS)發言人表示，核電將在英國低碳能源的未來扮演關鍵角色，「英國的所有核項目都在嚴格和獨立的監管下進行，以滿足英國嚴格的法律、監管和國家安全要求，確保我們的利益得到保護。」

中國駐英使館發言人今（27日）回應稱，中英企業在核能領域開展合作是互惠互利的。如果有關合作項目被迫中斷，將不利於英方獲得先進的核電技術和項目所需的投資，不利於英方發展清潔能源以如期實現「碳中和」目標，也不利於英方證明自己是重信守諾的國際夥伴。

他續指，中方堅決反對任何出於政治目的或因第三方阻撓限制中國企業正常進入英國市場的做法。中英經貿合作潛力巨大，符合雙方利益。希望英方為中國在英企業提供公平、公正、非歧視的營商環境。

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責任編輯：易燕丹

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