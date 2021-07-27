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【東京奧運】朱婷一個小動作 曝中國女排輸美國0:3玄機？

社會熱點 13:09 2021/07/27

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【東京奧運】朱婷一個小動作 曝中國女排輸美國0:3玄機？

東京奧運女排小組賽中美大戰周二（27日）登場，中國女排結果以局數0比3，敗給了美國隊，這是繼對陣土耳其後連輸的第二場。現場所見，中國女排隊長朱婷在賽場上，在扣煞之間屢屢閃過痛苦表情，反映她傷患未癒；主力帶傷上陣，或影響中國隊整體表現。

根據澎湃新聞網報道，對陣美國女排的比賽，有這樣一個細節——朱婷每扣一次球，就要摸和甩幾下受傷的右手腕，表情也有些嚴峻。

而在第三局打到17平的時候，朱婷完成一次扣殺後興奮得大吼，但同時又把手腕藏進了衣服裡……

【東京奧運】中國女排首戰失利 直落3局輸土耳其

【東京奧運】中國女排首戰大敗郎平吃驚 揭隊長朱婷有傷

中國女排上一戰對陣土耳其時，朱婷傷勢已令人擔憂；這場分組賽首戰中，朱婷只得4分，賽後郎平終於開口說，「朱婷的傷還是挺重的，手腕用不上勁」，並說朱婷帶著受傷的手腕比賽。

朱婷屢現痛苦表情  反映傷患影響

至周二（27日）上午，面對世界排名第一的美國女排，雖然中國女排及時調整了狀態，但依舊0-3不敵對手，無奈遭遇兩連敗。朱婷的傷患仍是公眾焦點。

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朱婷的手腕傷早在2017年就已經出現——據中國女排教練安家傑透露，這是朱婷在土耳其聯賽打球的時候，不小心在地上杵了一下受的傷。

【東京奧運】女排明上演中美對決 中國之前大勝3:0

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舊傷復發，讓中國女排缺少了一個強攻點，這就需要強大的集體爆發戰鬥力去彌補。本場中國女排對美國，派出的首發陣容與上一場相同：朱婷、張常寧、袁心玥、顏妮、丁霞、龔翔宇、王夢潔。

和上一場面對土耳其的驚慌失措不同，這一次的中國女排耐心和對手周旋，雙方緊咬比賽，第一局以27-29微弱劣勢落敗。

第二局比賽，雙方依舊膠著，但在關鍵分的把握上，美國女排更加沉穩，以25-22再下一城。

第三局，中國隊和美國女排戰至最後，但依舊沒有穩住，以21-25交出勝利。

中國女排迎戰俄羅斯29日登場

位於「死亡之組」的中國女排，前兩場已經交手了世界第一的美國女排和第四的土耳其女排。除此之外，同組對手還有第七的俄羅斯女排、第九的意大利女排以及第十六的阿根廷女排。

從前兩場比賽來看，過去幾年中國女排實力超群，也被各支隊伍深入研究。如何調整狀態，發揮出自己的實力，是中國女排急需解決的課題。

根據賽程安排，7月29日15點25分，中國女排將迎戰老對手俄羅斯。

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責任編輯：鄧國強

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