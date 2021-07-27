白宮證未觸及「習拜會」 天津會談透中美歧視深

闊別四個月，中美外交高層再度對話，但似未能收窄分歧。美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）當地時間周一記者會上證實，會晤沒有觸及「習拜會」安排的議題。

普薩基在例行簡報會答問時，肯定副國務卿舍曼（Wendy Sherman）天津之行的重要性；關於中美元首－－習近平與拜登（Joe Biden）會，美國期待在某個時機會出現雙方交往的機會，但習拜會不在這次討論範圍。

中美天津會談王毅向舍曼表明底線 美國不得做這3件事

【中美會談】中方向美提兩張「糾錯」清單 趙立堅補充4個停止

拜登政府上台後，首次中美外交高層對話是今年3月18日的阿拉斯加會議，由國務卿布林肯（Antony Blinken）及白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）主談，中方派出中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與中國外交部長王毅與會，雙方從開幕談話就針鋒相對，會議歷時兩天結果仍各自發表會後談話，沒有聯合記者會或聯合聲明。

白宮：拜登相信面對面外交的重要性

這是拜登政府第二度安排與中國的外交高層對話，且是由美國外交官員訪問中國，外界認意在替美國總統拜登與中國國家主席習近平今年稍晚的會面鋪路，可能時機包括今年十月的G20領導人會議。

普薩基周一被問到習拜會時說，拜登相信面對面外交的重要，他也一直致力於此；美國預期在某些時候會出現美中交往機會，而拜習會不在這次討論範圍，這也非天津會議的目的。

天津中美會談開始 謝鋒：中美僵局在於美國一些人當中國假想敵

美副卿謝爾曼訪華晤王毅 中美各有何盤算？

另外，中央社引述中國人民大學國際關係學院教授時殷弘評論舍曼天津行時說，「中美關係較之前相比明顯惡化」，依目前情況，「中美之間任何一個重大的爭端問題，都不可能得到顯著和經久的緩解，更不要說任何一個問題得到解決」。

中國專家：中美關係較之前明顯惡化

時殷弘表示，中美今年3月在阿拉斯加會晤時，焦點是關於美國干涉中國內政，但近期美國聯合盟國指責與中國有關聯的黑客對微軟發動網路攻擊，又呼籲世界衛生組織（WHO）在中國展開新冠疫情起源次階段調查，「相較4個月前，中美關係的激烈爭端和對抗領域有所擴大」。

不過，時殷弘認為，「中美雙方都注意防止對抗引起更深層次衝突的危機，在情況很糟糕的時候，緩解對抗熱度和烈度，仍然是必要的」。

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解