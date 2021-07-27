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【中美天津會談】舍曼強調不衝突其實無新意 謝鋒這樣一語道破

國情動向 14:40 2021/07/27

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【中美天津會談】舍曼強調不衝突其實無新意 謝鋒這樣一語道破

中美天津會談，美國常務副國務卿舍曼（Wendy Sherman）訪問中國，周二（26日）在天津先後與中國外交部副部長謝鋒、中國國務委員兼外交部長王毅會面。與中方「火爆」聲明不同，美方中美天津會談會後聲明，雖也一貫提連串對華施壓議題，但前後包裝分別強調了「不求衝突」和「合作」。舍曼表述令人關注拜登政府口徑是否出現調整，然而答案很可能是否定的，而謝鋒在中美天津會談上一句話更折射出中方對美評判。

中美天津會談後，美國國務院發表聲明由3段組成。美國對中國不滿的議題主要放在第2段，而耐人尋味的是第1段和第3段。

在美方聲明第1段，首先提及，舍曼向中方表達了對河南省水災遇難者表示哀悼，繼而稱舍曼與中方官員就一系列議題有坦誠和開放討論，展示了保持兩國間溝通渠道開放的重要。

第1段尾指出，舍曼強調美國歡迎與中國高強度競爭（stiff competition），美方希望繼續增強自身競爭能力，但並不尋求與中國衝突（we do not seek conflict with the PRC）。

白宮證未觸及「習拜會」 天津會談透中美歧視深

第3段則提及有美國及加拿大公民在中國被拘押，以及新冠溯源議題，但後半段指出：與此同時，舍曼強調美中就氣候變化、禁毒、反核擴散、朝鮮、伊朗、阿富汗、緬甸等全球議題合作的重要。

美方聲明以「不求衝突」和「合作」來包裝，整體予人感覺較為溫和，並想保持低調。

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天津會談 王毅向舍曼表明底線 美國不得做這3件事

然而，這並不代表拜登政府對華立場有所微調。舍曼今次的表述，美方其實在4月中美阿拉斯加會談就講過，只是並不起眼。

中美阿拉斯加會談上，美方首先發言，國務卿布林肯（Antony Blinken）超出時限，並就中方視為核心利益的主權議題攻擊中國。白宮顧問沙利文（Jake Sullivan）緊接布林肯發言。然後就是中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，著名的「中國人不吃這一套」16分鐘長篇反擊。

被埋沒在這中美交鋒經典一幕的，正是沙利文首輪發言最後一句：美方不尋求衝突，但歡迎高強度競爭，美方會永遠代表我們的原則、人民和朋友，我們期待接下來和你們討論所有這些議題。

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美國務院：舍曼向王毅提疆港議題 稱不尋求衝突

中美天津會談作為阿拉斯加會談的「第二回合」，美方強調不求衝突歡迎高強度競爭，可能只是認為中方在阿拉斯加會談上未聽清楚這一點，今次特意鋪排在當眼位置。

但其實中方是聽到的。拜登政府提出與中國「競爭時競爭，合作時合作，對抗時對抗」，中方都聽在耳裏。而拜登上任半年來，對中國做的與特朗普政府沒有實質分別，中方也看在眼裏。

謝鋒會見舍曼時直指，美方的「競爭、合作、對抗」三分法，其實只是遏制打壓中國的「障眼法」。

謝鋒形容，美方對抗遏制是本質，合作是權宜之計，競爭是話語陷阱；有求於中方時就要求合作，在自以為有優勢的領域就脫鉤斷供、封鎖制裁，為了遏制中國，衝突對抗也在所不惜。只想解決美方關切的問題，只想單方面受益，只想得到自己想要的結果。「壞事做絕，還想好處佔盡，天下哪有這樣的道理？」

由此可見，中美天津會談並未為中美關係帶來多大突破，雙方只是重申了各自對對方的不滿。白宮發言人更稱，天津會談上未有提及中美元首會。但可以說，中美在阿拉斯加後有天津會談，能夠保持接觸已算是難得。

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責任編輯：連兆鋒

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