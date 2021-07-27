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【東京奧運】朱婷中美女排戰後說：手傷影響大 痛得發不上力

社會熱點 14:13 2021/07/27

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中國女排在周二（27日）的東京奧運會小組賽第二場，以0:3輸給美國隊之後，朱婷告訴新華社記者，手腕的傷勢對她影響比較大，有的球疼得發不上力。

在當天的比賽中，首場對土耳其隊僅得4分的朱婷狀態回升。全場比賽，朱婷37扣16中，還貢獻了兩次攔網，得到了全隊最高的18分。

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在談到自己的手腕傷勢時，朱婷告訴新華社記者，「手腕的影響也是挺大的，有的球疼得根本也發不上力。昨天吃了一些藥，也調整了調整，感覺好很多」。

中國女排分組賽中 總局0:3輸給美國

在當天比賽之前的熱身訓練中，記者發現朱婷的手腕發力不是特別順暢，有的球打得不是很乾脆。在第一局比賽中，朱婷的一記重扣幫助中國隊9:8領先美國隊，扣完之後朱婷用左手握了握右手的手腕。

從第二局比賽開始，朱婷的狀態明顯上升。不過，與平常更多用扣球得分不同，朱婷很多球是用吊球的方式終結的。

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在25日的比賽結束後，中國隊主教練郎平透露，朱婷的傷勢對她有比較大的影響。不過，在美國隊的比賽中，朱婷仍然首發並且打滿了全場。在被問到手腕傷勢的後續處理時，朱婷說「大夫會有辦法」的。

面對兩連敗的開局，朱婷表示，畢竟B組是「死亡之組」，對於困難有心理準備，後面的球還要一場一場去打。

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責任編輯：鄧國強

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