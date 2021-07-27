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【東京奧運】中國女排爭出線 餘下3場全勝還要看運氣

社會熱點 15:01 2021/07/27

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被寄予厚望的中國女排今日（27日）上午以0:3不敵美國，二連敗後暫時排在小組尾二，仍有望出線，但形勢已非常嚴峻，除了必須全取餘下的對俄羅斯、意大利、阿根延的3場賽事，還要盡可能地以大比數獲勝、使對手取得的局數少於自己，最後更要期望美國一旦取得出線資格後，不會故意「放水」。

今早賽事完成後，中國所在的女排B組成績分別是，美國2勝0負，意大利、土耳其1勝0負、俄羅斯奧運代表隊1勝1負，中國、阿根廷都是0勝2負。對中國隊來說，接下來三場比賽場場關鍵，除了實力稍遜的阿根廷，俄羅斯和意大利都是傳統勁旅，想要盡可能地以大比數獲勝，對於中國隊也絕不容易。

內媒指出，目前更大問題是，即使中國隊可以一場不失，一旦美國女排和土耳其女排在最後兩輪比賽前確保了小組出線資格，那麼她們就有可能在最後時刻在對陣俄羅斯女排的比賽中故意「放水」，從而聯手保送後者出線，只需要一個2:3的大比分，就能夠阻止中國隊晉級，而這種招數在國際賽事中並不少見。

中國隊幾乎已失去奧運出線的主動權，但依然要拼盡全力去爭取出線的希望，在最終排名出爐之前，一切都有變數。

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【東京奧運】中國女排首戰失利 直落3局輸土耳其

責任編輯：陳建錫

運動員 運動 體育賽事 體育項目 排球 中國隊 代表隊 阿根廷 土耳其 意大利

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