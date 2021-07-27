內地上半年工業企業利潤按年增66.9% 七成行業盈利超疫情前

國家統計局周二（27日）公佈，1—6月份，中國內地規模以上工業企業實現利潤總額42183.3億元（人民幣，下同），按年增長66.9%，比2019年1—6月份增長45.5%，兩年平均增長20.6%。其中，七成行業盈利超過疫情前水準。

朱虹指出，總體來看，上半年工業企業盈利穩定恢復，經營狀況持續改善，但也要看到，企業效益恢復不平衡狀況依然存在，大宗商品價格持續高位運行擠壓企業盈利空間，產業鏈供應鏈還存在短板弱項。

有色金屬冶煉增長顯著

資料顯示，上半年，41個工業大類行業中，39個行業利潤總額按年增加，一個行業扭虧為盈，一個行業持平。其中，有色金屬冶煉和壓延加工業利潤總額按年增長2.73倍，石油和天然氣開採業增長2.49倍，黑色金屬冶煉和壓延加工業增長2.34倍，化學原料和化學製品製造業增長1.77倍，石油、煤炭及其他燃料加工業由同期虧損轉為盈利。

朱虹介紹，上游採礦業和原材料製造業企業利潤增長明顯，在經濟向好、需求擴大、價格上漲、上年同期基數較低等因素共同作用下，化工、鋼鐵、煤炭行業利潤同比大增；受益於市場需求改善、企業訂單增加、液晶面板積體電路以及集裝箱需求旺盛等有利因素，高技術和裝備製造業利潤保持較快增長。

疫情下醫藥製造業造好

此外，消費品製造業利潤加快恢復。上半年，消費品製造業利潤按年增長38.6%，兩年平均增長17%，比一季度加快1.6個百分點，恢復態勢進一步鞏固，其中，在新冠疫苗及檢測試劑等防疫抗疫物資產能擴充、產量提升等因素作用下，醫藥製造業利潤按年增長88.8%；兩年平均增長38.8%，比一季度加快12.7個百分點。

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责任编辑：李冰琪

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