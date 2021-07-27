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【東京奧運】跳水兩小女將陳芋汐張家齊 奪中國第8金

社會熱點 15:19 2021/07/27

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東京奧運女子雙人10米高台跳水決賽，中國運動員陳芋汐、張家齊以巨大分數優勢，力壓群芳拿下金牌。陳芋汐、張家齊分別只有16和17歲，東京奧運都是她們第一屆奧運賽事。兩人順利拿下中國跳水「夢之隊」在東京奧運的第二金，也是中國國家隊的第八金。美國及墨西哥運動員分別獲得銀牌和銅牌。

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女子雙人10米高台跳水決賽周二（27日）下午舉行，中國跳水隊前一天在男子雙人10米板決賽失金，未有影響陳芋汐和張家齊的發揮。

陳芋汐、張家齊在第1跳已領先其他7隊選手，從頭帶到尾，第5跳後成功以總分363.78贏得冠軍，遠遠拋離第二美國隊的310.80分及第三墨西哥隊的299.70分。

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自2000年悉尼奧運會，首次設立女子雙人10米跳水項目以來，這面奧運金牌都是中國跳水隊的囊中物。

張家齊是2018年跳水世界杯10米台冠軍。陳芋汐則成名於光州世錦賽，彼時年僅14歲的她在10米台帶來驚喜，成功奪冠。

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此後，兩個小姑娘僅磨合一個月，便在全國跳水錦標賽上搭檔奪冠。兩個慢性子的小丫頭，似乎找到了「對的人」，愈來愈有默契。「憧憬去東京，憧憬站在奧運會10米台，憧憬站上領獎台都是甚麽感覺，我特別希望能和我的好搭檔一起攜手去奧運會。」

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責任編輯：連兆鋒

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