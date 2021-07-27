滬指連跌3日失守3400點 半導體板塊全天強勢

經歷昨日大跌後，今日A股三大指數小幅高開後走強，隨後指數衝高回落，午後指數跳水，滬指跌穿年線後繼續下挫，收報3381點，跌2.49%；深成指跌3.67%，創指跌超4%，日內振幅超過5%。

三大指數小幅高開，高開後走強，創指漲幅一度擴大至1%，隨後指數衝高回落，創指一度跌逾1%，臨近尾盤指數集體回暖。截至午間收盤，滬指漲0.14%，報3472點；深成指漲0.02%，報14634點；創指漲0.4%，報3384點。

午後指數跳水，滬指跌穿年線後繼續下挫跌破3400點。截至收市，滬指報3381點，跌2.49%；深成指報14093點，跌3.67%；創指報3232點，跌4.11%，日內振幅超過5%。

北向資金流出近50億元，滬深兩市成交額突破1.5萬億元，連續5日超過萬億元。

路透社指，在強烈的監管逆風以及中美關係緊張的背景下，投資者轉向持續受到政策扶持的科技板塊，半導體股票暴漲。市場人士表示，互聯網、地產和教育的政策逆風目前未有止息跡象，相關板塊仍有可能承壓，長期看受政策支持的自主可控方向的科技類股票或存在較大機會。

A股教育白酒重挫 創指收跌2.8%失守3400 一度跌5%

責任編輯：尹航

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