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【東京奧運】網民P圖表情包瘋傳 吳京變「東奧場外最忙男人」（多圖）

社會熱點 16:35 2021/07/27

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東京奧運會上，中國隊截至周二（27日）下午已收獲9枚金牌，暫列金牌榜首位。開心的網友們紛紛用一張表情包刷屏，他就是藝人吳京，他被戲稱為「東京奧運會場外最忙的男人、東京奧運會中國非官方唯一指定啦啦隊成員、中國隊最特殊隊員」。

中國基金報報道，這張圖片出自于謙監製並主演的電影「老師，好」，吳京在裡面友情客串一名體育老師，他身著綠色外套，上面印著「中國」兩個大字，鏡頭畫面時長雖短，卻為網友們提供了海量二次創作的靈感。只要拿走這張原圖，你就能將它P成無數種想要的樣子，堪稱最實用萬能表情包。

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吳京的這個表情包在網上流傳已久，但在本屆東京奧運會開幕之際，再次席捲微博和朋友圈。

有的網友還直接把吳京「送」到了奧運會現場。連吳京的妻子謝楠也忍不住發微博感嘆：「打開微博，隨時隨地發現我老公。」連吳京也說：「參加了奧運會，但也沒完全參加。」

網友們用各種各樣的吳京表情包，為運動健兒們點讚喝采，字裡行間洋溢著滿滿的熱愛與驕傲。

有網友評論，「哈哈哈永遠可以相信吳京的表情包」

「實力為中國隊打call，太硬核了！」

「吳京的表情包適配性太高，建議人手一個，一起為中國隊加油」。

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責任編輯：李冰琪

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