▲ 【東京奧運】福原愛說日本勝中國奪金似做夢 意外捲中國輿論漩渦

東京奧運新添乒乓球混雙賽事，決賽周一（26日）晚登場，中國組合許昕與劉詩雯不敵日本組合水谷隼與伊藤美誠，失落這面歷史性金牌。內地不少球迷知道賽果後，紛紛感到失落。而日本前女子乒乓球運動員福原愛與台灣籍乒乓球選手江宏傑離婚後，當天復出為這場賽事旁述，其間說了一句「日本勝中國奪金似做夢」，意外踩進了中國內地的輿論漩渦。

日本組合水谷隼、伊藤美誠在這場周一登場的決賽中，以4:3勝中國組合許昕、劉詩雯奪下金牌。福原愛當天復出，應富士電視台邀請為這場中日大戰評述。

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福原愛大讚兩名日本選手合作無間，讓很多乒乓球手夢想成真，她又對日本奪金相當開心，並稱能夠在奧運舞台上贏過中國、奪得金牌，真的像做夢一樣。

福原愛離婚後復出評賽 即遇內地網民批評

福原愛也稱，在中國，運動員在奧運會拿到金牌以外的其他獎牌、和失敗一樣，都要承擔相同壓力，「所以我們真的是在非常緊張的狀況下比賽」。

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事後，水谷隼、伊藤美誠隔空向福原愛喊「我們做到了」，後者也透過螢幕鼓勵二人，與劉詩雯賽後受訪時難過落淚的氣氛形成鮮明對比。

福原愛儘管沒有在微博就這場中日大戰表態，但一些內地網民仍到福原愛的官方微博留言：

雯妹妹輸了，妳怎麼想？

水谷隼吹球犯規。

你們日本人一點運動精神都沒有。

回去好好和你的國家說說，自己訂的規矩還自己犯規。

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內地一些網民認定水谷隼犯規，因此在福原愛的微博表達不滿。但也有內地網民主持公道說，「關愛醬（福原愛）什麼事啊，噴子們長長腦子好嗎」，「為什麼要罵小愛」、「覺得不滿去罵日本比賽選手啊，關愛醬什麼事」、「一些人一過來就把人拉入是非中，能冷靜點嗎」？

據了解，福原愛其實和中國隊的劉詩雯私交甚篤，後者還曾擔任過福原愛的伴娘。

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責任編輯：鄧國強

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