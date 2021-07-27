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【鄭州水災】鄭州地鐵遇難者增至14人 民眾「頭七」獻花

社會熱點 16:50 2021/07/27

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河南鄭州暴雨成災，市內地鐵5號線嚴重水浸，造成14人不幸罹難。周一（26日）是地鐵遇難者的「頭七」，不少民眾自發到地鐵沙口路站出口獻花致哀。

鄭州市防汛抗旱指揮部周二（27日）公佈地鐵5號線事故的死難者名單，有14人遇難，包括3男11女，年齡介乎20至51歲。通報指，鄭州上周二（20日）受極端暴雨影響，導致地鐵5號線五龍口停車場及周邊區域嚴重積水。傍晚6時許，積水沖垮出入場線擋水牆進入正線區間，導致一列列車被洪水圍困，造成12名乘客遇難。經排水搜救後，分別於上周六（24日）下午2時和周日（25日）上午6時半，再發現2名遇難者遺體。

救援人員周一（26日）以來，對5號線相關區間開展多輪拉網式搜尋，目前未發現新的死傷者。鄭州地鐵公司正全力搶修路線，在確保安全前提下，力爭早日恢復營運。

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內媒「極目新聞」報道，26日是鄭州地鐵事故遇難者的「頭七」，當日不斷有市民前往地鐵沙口路站B1出口獻花悼念。

民眾拆開圍板：不要擋他們回家的路

有市民手捧鮮花，獻花中放有一張卡片，寫著「願一路走好，天堂沒有洪水，安息」。她表示，自己也是一名母親，從網上知道有幾位死難者都是女性，想到孩子失去母親，就忍不住哭起來。也有外賣配送員，接到客戶網上的訂單，再從花店取貨到現場獻花。

一名下班趕來的獻花的女士稱，7月20日下午她也乘坐5號線，到黃河路站下車後轉乘2號線地鐵。至下午5時許，她從網上得知5號線遇到洪水的消息。她表示，「今天的日子有些特殊，發生這件事，對鄭州是一種打擊。我昨天看到5號線地鐵車廂拉出來，感到更加悲痛，可是我以後還是得坐5號線上下班。」

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當日不斷有市民自發前往站外獻花和燃點蠟燭哀悼死者，而獻花區周圍有圍板分隔，以作管理。

有網民從高處拍下沙口路站出口的情況，可見多塊有高近2米的黃色塑膠圍板，將市民送來的花圍在一個小範圍內。

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責任編輯：易燕丹

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