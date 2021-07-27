官媒指合理房價是城市競爭力所在 機構首度將中國地產業展望調為負面

副總理劉鶴和住建部日前再談及樓市調控，官媒新華社評論指，合理房價是一個城市的競爭力所在，強調要解決好青年、新市民的住房問題。中國信用評級機構中誠信國際首次將中國房地產行業展望調整為負面，預計房地產金融監管力度將持續強化。

官媒：創新的根本是人才 城市要留住人才

據新華時評，住房問題關係民生福祉。保持住房合理價格和建立起兼顧各類人群的住房供應體系，是一個城市的競爭力所在。新市民和青年人的住房保障是當前難點也是矛盾的主要方面，特別是在一些人口淨流入、房價偏高的大城市，新市民、青年人買不起房、租不好房的問題比較突出。此次加快發展保障性租賃住房的重點就是面向新市民和青年人，城市政府要千方百計把這部分人的住房問題解決好。

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評論又指，當前中國經濟社會發展正經歷深刻轉型，創新創業活力成為城市競爭的關鍵因素。創新的根本是人才，而吸引人才留住人才的重要因素是城市的生活成本及提供基本公共服務的水平和能力。

評論提到，各城市政府要把加快發展保障性租賃住房、保持城市合理房價作為迫切任務對待，著力做好新市民和青年人的住房保障，特別是優先保障新市民中從事基本公共服務的住房困難群眾。

融資環境收縮 房企可能現金流緊張

另一方面，在下半年中國商品房銷售金額增速將較上半年有所放緩、房地產金融監管力度將持續強化的預期下，中誠信國際首次將中國房地產行業展望由穩定調整為負面。

中誠信國際官方微信公眾號發布公告稱，信貸環境偏緊及投資者信心不足將進一步加大房地產企業的再融資壓力，融資環境的收縮亦將使得債務集中到期壓力較大的房地產企業出現現金流緊張的可能性增加。

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中誠信國際指出，近兩年中國房地產市場持續處於較為嚴格的監管環境之中。自2020年下半年「三道紅線」、2021年初銀行業金融機構房地產貸款集中度管理以及2021年上半年「集中供地」等制度出台以來，中國房地產企業面臨的政策變化更加頻繁。

除了對地產行業持續增強的監管環境，中誠信國際首次對地產行業展望負面，還有監管部門對中國本土評級公司愈發嚴苛的監管因素。今年3月，央行、發改委等五部委聯合發布文件，要求評級機構建立以違約率為核心的評級質量驗證機制，將高評級主體比例降至合理範圍。

責任編輯：尹航

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