▲ 【中美天津會談】趙立堅曝細節：談了6小時 叫美方思考一問題

美國常務副卿舍曼（Wendy Sherman）周一（26日）先後與中國外交部副部長謝鋒及外交部長王毅會面，為今阿拉斯加之行後，中美高層又一次會晤。中國外交部發言人趙立堅披露會談細節，指謝鋒與舍曼的會晤長達6小時，過程中，中方向美國提出一個問題：美方究竟要改善關係，還是想衝突對抗， 應認真想一想。

趙立堅周二（27日）主持例行記者會時，有記者提問，美國常務副國務卿舍曼結束了訪華，請問中方如何評價舍曼此次天津之行？有關會見會談是否實現了中方預期效果？

「雙方談得很深很透 增進相互了解」

趙立堅表示，舍曼此次天津之行是繼安克雷奇對話後，中美間又一次重要外交溝通。儘管舍曼只停留了24個小時，但王毅與其會見、謝鋒與其會談的時間加起來有6個小時。「應當說，雙方談得很深很透增進了相互了解」。

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趙立堅指出，在會見會談中，中方清晰地表明了對當前中美關係的看法，認為中美關係目前面臨嚴重困難和挑戰，下步是走向衝突對抗還是得到改善發展，這是一個巨大的問號，美方需要認真思考和作出正確選擇。

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他又指，「中方表明了對美新政府對華政策的態度，指出美新政府總體上延續了上屆政府的錯誤對華政策，不斷挑戰中國底線，加大對中國遏制打壓」，對此，中方堅決反對、堅定應對。

中方叫美認真想想 是否要衝突對抗

中方敦促美方樹立客觀正確的對華認知，改弦易轍，糾正錯誤，與中方相向而行，相互尊重，公平競爭，和平共處，回到理性務實的對華政策上來。中方始終認為，一個健康穩定的中美關係不僅符合雙方利益，也是國際社會的共同期盼。

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趙立堅又重申王毅在會談中提及的3點：

第一，美國不得挑戰、詆毀甚至試圖顛覆中國特色社會主義道路和制度。

第二，美國不得試圖阻撓甚至打斷中國的發展進程。

第三，美國不得侵犯中國國家主權，更不得破壞中國領土完整。

趙立堅說，「會見會談中，中方在新冠病毒溯源、台灣、涉疆、涉港、南海、網絡安全等問題上嚴肅闡明了中方立場，嚴辭批駁了美方的謬論，明確提出了中方要求」。

他又指，外交中，有分歧和交鋒不足為奇；雙方都認為會見會談是坦率、深入、建設性的，都認為中美保持溝通非常重要，雙方需要開展更多開誠佈公的對話。

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責任編輯：鄧國強

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