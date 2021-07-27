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【東京奧運】中華台北奪首金 郭婞淳得女子59公斤級舉重冠軍

社會熱點 18:01 2021/07/27

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【東京奧運】中華台北奪首金 郭婞淳得女子59公斤級舉重冠軍

中華台北隊獲得東京奧運首面金牌。女子59公斤級舉重決賽，中華台北運動員郭婞淳力壓一眾對手，以236公斤成績，同打破3項奧運紀錄，為中華台北拿下東京奧運首金。這也是中華台北隊歷來第6面奧運金牌。

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女子59公斤級舉重決賽周二（27日）在東京國際論壇大樓舉行，四屆世錦賽冠軍、中華台北選手郭婞淳以抓舉103公斤、挺舉133公斤、合計236公斤成績奪冠。郭婞淳同時刷新了抓舉、挺舉、總成績3項奧運會紀錄。

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2016年里約奧運，郭婞淳拿下女子58公斤級舉重銅牌。之後舉重運動級別調整，郭婞淳在女子59公斤級比賽，已靠總成績連續在兩屆世錦賽奪冠，而且保持抓舉110公斤、挺舉140公斤、總成績247公斤三項世界紀錄。

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東京奧運女子59公斤級舉重，銀牌由土庫曼斯坦選手，以總成績217公斤獲得，銅牌由東道主日本健兒拿下，總成績為214公斤。這個項目未有中國國家隊運動員參與。

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責任編輯：連兆鋒

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