▲ 【東京奧運】中華台北奪首金 郭婞淳得女子59公斤級舉重冠軍

中華台北隊獲得東京奧運首面金牌。女子59公斤級舉重決賽，中華台北運動員郭婞淳力壓一眾對手，以236公斤成績，同打破3項奧運紀錄，為中華台北拿下東京奧運首金。這也是中華台北隊歷來第6面奧運金牌。

▼ 點擊圖片放大

女子59公斤級舉重決賽周二（27日）在東京國際論壇大樓舉行，四屆世錦賽冠軍、中華台北選手郭婞淳以抓舉103公斤、挺舉133公斤、合計236公斤成績奪冠。郭婞淳同時刷新了抓舉、挺舉、總成績3項奧運會紀錄。

【東京奧運】射擊隊添中國第9金 首金女將楊倩再發威

【東京奧運】福原愛說日本勝中國奪金似做夢 意外捲中國輿論漩渦

2016年里約奧運，郭婞淳拿下女子58公斤級舉重銅牌。之後舉重運動級別調整，郭婞淳在女子59公斤級比賽，已靠總成績連續在兩屆世錦賽奪冠，而且保持抓舉110公斤、挺舉140公斤、總成績247公斤三項世界紀錄。

▼ 點擊圖片放大

東京奧運女子59公斤級舉重，銀牌由土庫曼斯坦選手，以總成績217公斤獲得，銅牌由東道主日本健兒拿下，總成績為214公斤。這個項目未有中國國家隊運動員參與。

【東京奧運】中國女排爭出線 餘下3場全勝還要看運氣

【東京奧運】朱婷中美女排戰後說：手傷影響大 痛得發不上力

【東京奧運】網民P圖表情包瘋傳 吳京變「東奧場外最忙男人」（多圖）

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒