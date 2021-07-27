【東京奧運】從赤貧走上舉重金牌頒獎台  諶利軍永不言棄（有片）

▲ 【東京奧運】從赤貧走上舉重金牌頒獎台 諶利軍永不放棄故事

東京奧運男子舉重67公斤級決賽冠軍諶利軍，奪金次日在微博發文說，「五年的等待，我終於等到這一刻！能拿到這枚奧運會金牌太不容易了。這就是中國舉重精神。逆風翻盤，我命由我不由天！希望大家繼續為中國舉重隊加油」。諶利軍原來出身自「特困（貧困線以下）」家庭，要憑更大的努力才能取得今天的成就。

微博平台上，網民創造近30萬的點讚和2.5萬留言：

你昨天好像舉起了全世界。

在你身上我真的看到了人最堅強的一面，也感受到了競技體育的魅力，也看到了奧林匹克精神！

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「從特困家庭走出的世界冠軍」話題一度登上熱搜，諶利軍等金牌選手的成長故事引發關注。

綜合媒體報道，諶利軍出生於湖南省益陽市安化縣楊林村，因為家庭經濟條件不好，他從小沒有單獨房間，一直跟著父母睡，訓練回來大一點了就和祖母睡。

諶利軍母親諶友珍稱，諶利軍的父親身體不好，不僅有糖尿病，還長了腦腫瘤，全家五口人只靠她一個人賺錢。後來諶利軍進省隊有工資了，家中擔子才輕了一點兒。

曾因家貧 險放棄受訓機會

少年時的諶利軍骨架大、爆發力強，是個練舉重的好苗子。諶利軍十歲那年，益陽市少年兒童體育學校舉重教練蔣益龍相中了他。但諶友珍猶豫不決，因為體院花費大。

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當晚，在父母的勸說和支持下，諶利軍才回心轉意。然而，在益陽體校的第二年，諶利軍父親重病，諶友珍屢次想勸說諶利軍放棄舉重這條路。

18歲時，諶利軍正式進入湖南省舉重隊，每個月有了工資。

2012年，諶利軍父親去世，諶利軍第二年才拿到屬於自己的第一個獎，諶利軍媽媽覺得很遺憾，丈夫沒看過兒子訓練的樣子，諶利軍自己也很遺憾，爸爸沒能看到他拿獎。

傷患痛苦 諶利軍咬牙挺過

在東奧上，諶利軍的右上臂有一條約15厘米長的傷疤，是他在去年10月舉行的全國錦標賽上留下的，當時，他在挺舉第二次試舉中意外受傷，送醫後被診斷為手臂肌腱斷裂。

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奧運備戰期間遇到這樣的意外，諶利軍咬牙挺過來了。「當時也想不了那麼多了，已經吃了這麼多年苦，最後只能拚了！」

雖然回答得「輕描淡寫」，但短短半年左右時間，從受傷到重新回到世界頂級水平，有多難有多苦，只有諶利軍自己知道。

諶利軍自述往事：

諶利軍奪金後，母親及鄉親歡喜若狂：

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責任編輯：鄧國強