【三孩政策】李克強孫春蘭齊發聲 減輕生養和教育負擔

近期官方加強對教培行業監管，被指是為三孩政策護航的先手棋。總理李克強、副總理孫春蘭就生育政策發聲，強調減輕群眾生育、養育、教育負擔。在立法層面，人口與計劃生育法即將修改。

李克強強調減輕生育、養育、教育負擔

李克強今日對全國優化生育政策電視電話會議做出批示，強調減輕生育、養育、教育負擔，要求實施好三孩生育政策，切實提高優生優育服務水平，加快普惠托育服務體系建設，促進相關經濟社會政策與生育政策配套銜接。

李克強重申，「人口問題是關係中華民族民族發展的基礎性、全局性、戰略性問題，實施三孩生育政策及其配套措施是……根據我國人口變化形勢做出的重大決策，是促進人口長期均衡發展、推動高質量發展的重大舉措」，要維護好計劃生育家庭合法權益，建立健全計劃生育特殊家庭全方位幫扶保障制度。

孫春蘭在會議上表示，研究推動將3歲以下嬰幼兒照護費用納入個人所得稅專項附加扣除，研究實施差異化租賃和購房優惠政策，降低生育、養育、教育成本。

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她還提到，要加快推進婦幼保健機構標準化建設，擴大婦幼健康資源供給，提升危重孕產婦、新生兒救治能力，提高優生優育服務水平。完善托育服務體系，綜合運用規劃、土地、住房、財政等支持政策，發展普惠托育服務，保障計劃生育家庭合法權益，尊重婦女生育價值，嚴格落實產假、哺乳期假等制度，依法維護婦女勞動和社會權益等。

在立法層面，人口與計劃生育法即將修改，修正草案擬提請8月召開的十三屆全國人大常委會第三十次會議審議。

值得注意是，除了在打擊高價學區房等方面頻出措施，內地近期還連續出台重拳整治校外培訓機構，路透社指，一系列動作或許只是中國緩解教育焦慮、降低教育成本，為出台不久的三孩政策護航的先手棋。

責任編輯：尹航

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