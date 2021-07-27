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【東京奧運】女足2:8慘敗荷蘭出局 平了隊史這項尷尬紀錄

社會熱點 22:13 2021/07/27

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中國女足在今日（27日）晚上的最後一場分組賽上2:8慘敗給荷蘭，追平了女足過往在奧運隊史的單場失球紀錄，同時以2負1和得1分的成績宣告出局。

中荷實力差距甚大，在頭兩場賽事中已明顯表現出來，中國女足首戰被巴西血洗，次輪則在領先2球的情況下，最終與贊比亞打和，僅取1分。荷蘭足女則展現出恐怖的進攻能力，兩場賽事合共攻入13球，在進攻榜上處遙遙領先。前歐聯金靴得主Vivianne Miedema狂入6球，領先射手榜。

在今場比賽中，荷蘭開賽12分鐘先打破僵局，中國由王珊珊追平比分，但隨即再失2球。下半場情況更是一面倒，荷蘭的Lieke Martens及後備入替的Vivianne Miedema各梅開二度，Victoria Pelova也攻入1球，王妍雯雖然也追回1球，但無力阻止中國大比數落敗

上海《新民晚報》點評，比賽前30分鐘中國表現還算可圈可點，但之後的個多小時，根直是一次次的紮心。防守是中國最大問題，所有後衛幾乎都在夢遊，下半場荷蘭正對球門的細力射門，竟然還能穿過龍門。文章指，女足入選名單有很大爭議，和東奧預賽時，甚至2年前世界杯的女足完全是兩個水平。

搜狐體育評論，中國女足已經到了必須正視自己與世界強隊的差距時刻，在身體對抗上、動作使用合理性上，女足球員與歐美球員的差距愈來愈大，唯一的方法是融入對手。在整個足球項目處於低谷的今天，其他手段不會有太多效果。於其消耗時間，不如走更快方法，把有潛質的女球員送到歐洲職業隊中。

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責任編輯：陳建錫

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