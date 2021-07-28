▲ 【東京奧運】中國奪史上首枚男子賽艇獎牌！張亮劉治宇組合摘銅

東京奧運周三（28日）上午進行的男子賽艇雙人雙槳項目中，中國組合張亮/劉治宇拿下銅牌。這是中國歷史第一枚男子賽艇獎牌！

東京奧運會官網報道，張亮/劉治宇是一對「老大哥帶小弟」的組合，張亮今年34歲，劉治宇28歲。

擁有2012年倫敦奧運會（單人雙槳）參賽經歷的張亮在2019年初才開始和劉治宇搭檔，但是這對新組合很快就產生了化學反應。

「老大哥帶小弟」奪標

那個賽季的揭幕戰——世界杯保加利亞普羅夫迪夫站比賽中，二人一舉斬獲金牌。這是中國賽艇隊首次在國際賽事男子公開級比賽中奪冠。

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同年舉行的賽艇世錦賽上，兩人成為首位斬獲世錦賽金牌的中國男子公開級賽艇運動員，並一舉鎖定了2020年東京奧運會的參賽資格。

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經歷了2020年的疫情和奧運延期，二人在沒有比賽的日子裡重點增強體能，效果也在去年11月的全錦賽和今年5月的賽艇世界杯盧塞恩站比賽中得到檢驗，他們在兩站賽事中都斬獲了冠軍。

「中國賽艇也有很優秀的運動員」

談到備戰東京奧運會衝刺期的備戰安排，張亮在接受東京2020官網專訪時表示：

搭檔劉治宇認為盧塞恩的冠軍證明二人此前的冬訓是「紮紮實實的」。但與此同時，也讓他們認識到了自己身上存在的一些不足，仍需在接下來的時間裡繼續補強。

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張亮和劉治宇坦言，在訓練中會有摩擦，劉治宇認為這就是賽艇運動的魅力使然，幫助兩人化解了訓練中的小插曲。「我和亮哥因為年紀和個性等方面有所不同，所以訓練和生活中難免會有一點小碰撞，但是兩個人都能互相理解、互相包容」。

而對於賽艇運動，他們倆人都是心存感恩。「我們在賽艇運動中拿到了榮譽，實現了為國爭光的夢想。讓世界賽艇強國也認識到了中國賽艇也有很優秀的運動員」。

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責任編輯：鄧國強

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